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Британия и Австралия подписали 50-летний договор о строительстве ядерных подводных лодок

Алексей Павлыш — 26 июля, 16:00
Британия и Австралия подписали 50-летний договор о строительстве ядерных подводных лодок
AP

Великобритания и Австралия подписали договор об усилении сотрудничества в течение следующих 50 лет в рамках партнерства AUKUS по строительству атомных подводных лодок.

Об этом пишет Reuters.

Документ подписали министр обороны Австралии Ричард Марлес и министр обороны Великобритании Джон Гили.

Соглашение AUKUS, заключенное между Австралией, Великобританией и США в 2021 году, имеет целью обеспечить Австралию атомными подводными лодками со следующего десятилетия, чтобы противостоять амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Договор позволит осуществлять всестороннее сотрудничество в области проектирования, строительства, эксплуатации, технического обслуживания и утилизации наших подводных лодок SSN-AUKUS", - говорится в заявлении.

Двусторонний договор станет основой для программ двух союзников в области подводных лодок и, как ожидается, принесет Великобритании до 20 миллиардов фунтов от экспорта в течение следующих 25 лет.

AUKUS является крупнейшим оборонным проектом Австралии за всю ее историю. Канберра обязалась потратить 368 миллиардов австралийских долларов в течение трех десятилетий на эту программу.

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Британия и Австралия подписали 50-летний договор о строительстве ядерных подводных лодок
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