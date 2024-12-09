Британія розширила санкції у сфері торгівлі золотом, щоб скоротити фінансування війни РФ

Великобританія оголосила про нову хвилю санкцій, спрямованих на те, що, за її словами, є незаконною торгівлею золотом, яка фінансує військові дії Росії в Україні.

Про це пише Reuters.

За рішенням британської влади заморожено активи п'яти осіб: чотирьох за причетність до контрабанди золота і одного за купівлю російського золота на суму понад 300 млн дол

Великобританія та інші великі західні економіки заборонили імпорт нового російського золота 2022 року після початку великої війни в Україні.

Минулого тижня Британія, працюючи спільно зі Сполученими Штатами, заявила, що зруйнувала глобальну мережу з відмивання грошей, яку використовували багаті росіяни, щоб уникнути санкцій.

Нагадаємо:

Британія у четвер 7 листопада оголосила про введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців у своєму найбільшому пакеті антиросійських обмежень з травня 2023 року.

Нові санкції запроваджено проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природного газу