У Росії за рік на понад 40% підскочили борги із зарплат: перший ріст за 9 років

Станом на 1 січня 2025 року борги російських компаній перед працівниками сягнули 507,9 млн руб. (5,7 млн дол), що на 153,9 млн руб. (1,7 млн дол), або 43,5% більше, ніж торік.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Росстату.

Зазначається, що близько чверті цієї суми – понад 110 млн руб. (1,2 млн дол) – це борги, накопичені ще у 2022-2023 роках, а решта 394,7 млн руб. (4,4 млн дол) – зарплати, які не виплатили у 2024-му.

Згідно з Росстатом, це перший випадок зростання простроченої заборгованості із зарплат із 2015 року. Тоді, після обвалу цін на нафту та запровадження західних санкцій, борги бізнесу перед працівниками за рік зросли на 75% – до 3,5 млрд руб. (39 млн дол).

Найбільше від кризи постраждала будівельна галузь: на неї припадає половина боргів із зарплат, оскільки ринок переживає наслідки колапсу іпотеки та різкого підвищення ключової ставки ЦБ РФ. Ще 20% заборгованості сконцентровано в обробній промисловості.

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Нагадаємо:

За підсумками червня 2024 року загальна сума кредитів росіян в банках перевищила 40 трлн руб (0.46 трлн дол).

Російська влада готується надати Федеральній податковій службі (ФПС) право стягувати з росіян борги з податків без суду, що дасть змогу "одночасно" поповнити бюджети регіонів на 22,5 млрд руб (220 млн дол).