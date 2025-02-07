В России за год более чем на 40% подскочили долги по зарплате: первый рост за 9 лет

По состоянию на 1 января 2025 года долги российских компаний перед работниками достигли 507,9 млн руб. (5,7 млн долл), что на 153,9 млн руб. (1,7 млн долл), или 43,5% больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что около четверти этой суммы - более 110 млн руб. (1,2 млн долл) - это долги, накопленные еще в 2022-2023 годах, а остальные 394,7 млн руб. (4,4 млн долл) - зарплаты, которые не выплатили в 2024-м.

Согласно Росстату, это первый случай роста просроченной задолженности по зарплатам с 2015 года. Тогда, после обвала цен на нефть и введения западных санкций, долги бизнеса перед работниками за год выросли на 75% - до 3,5 млрд руб. (39 млн долл).

Больше всего от кризиса пострадала строительная отрасль: на нее приходится половина долгов по зарплате, поскольку рынок переживает последствия коллапса ипотеки и резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Еще 20% задолженности сконцентрировано в обрабатывающей промышленности.

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Напомним:

По итогам июня 2024 года общая сумма кредитов россиян в банках превысила 40 трлн руб (0.46 трлн долл).

Российские власти готовятся предоставить Федеральной налоговой службе (ФНС) право взимать с россиян долги по налогам без суда, что позволит "одновременно" пополнить бюджеты регионов на 22,5 млрд руб (220 млн долл).