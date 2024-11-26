РФ хоче стягнути з росіян без суду понад 220 мільйонів доларів боргів за податками

Російська влада готується надати Федеральній податковій службі (ФПС) право стягувати з росіян борги з податків без суду, що дасть змогу "одночасно" поповнити бюджети регіонів на 22,5 млрд руб (220 млн дол).

Про це повідомляє The Moscow Times.

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що новий порядок дасть змогу "істотно розвантажити суди" і знизити "надлишкові судові витрати" громадян. У разі ухвалення законопроєкту він набуде чинності з 1 листопада 2025 року.

За чинним законодавством РФ стягнення податкової заборгованості з фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем, відбувається виключно в судовому порядку. Новий підхід передбачає, що ФПС зможе самостійно стягувати заборгованість, якщо фізособа не сплатила обов'язкові платежі в строк.

Зазначається, що при цьому в рахунок боргу може бути утримано половину зарплати, але під стягнення не підпадають різні соціальні виплати.

Перехід на новий порядок потребуватиме додаткових витрат федерального бюджету, зазначили в Мінфіні. Зокрема, 0,9 млрд руб. підуть на доопрацювання спеціалізованої системи ФПС і 1,21 млрд - на поштові витрати, необхідні для інформування громадян про заборгованість у перехідний період з метою виключення конфліктних ситуацій.

Нагадаємо:

За підсумками червня загальна сума кредитів росіян в банках перевищила 40 трлн руб (0.46 трлн дол).