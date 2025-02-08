Boeing скорочує співробітників у проєкті першої за 50 років висадки на місяць

Компанія Boeing попередила про скорочення приблизно на 400 посад працівників своєї програми місячних ракет Space Launch System у зв'язку з переглядом програми NASA "Artemis" і очікуваними витратами.

Про це повідомляє Reuters.

Базований у Сіетлі аерокосмічний виробник заявив, що протягом найближчих тижнів надішле відповідним працівникам 60-денні повідомлення про вимушене звільнення.

"Ми працюємо з нашим замовником і шукаємо можливості для перерозподілу співробітників по всій компанії, щоб мінімізувати втрати робочих місць", - повідомив представник Boeing електронною поштою.

Програма Artemis, яка, за оцінками, коштуватиме 93 млрд дол до 2025 року, була створена космічним агентством США за часів першої адміністрації президента Дональда Трампа. Це спроба американців повернути астронавтів на Місяць вперше з часів місії NASA Apollo 17 у 1972 році.

Однак програма зазнала значних затримок і витрат.

Запуск Artemis-2, який раніше планувався на кінець 2024 року і передбачав політ навколо Місяця з екіпажем, тепер запланований на вересень 2025 року. Artemis 3, запланована як перша висадка астронавта на Місяць в рамках програми перенесена з кінця 2025 року на вересень 2026 року.