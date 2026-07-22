Німеччина планує придбати частки в оборонних стартапах у межах переозброєння

Уряд Німеччини оголосив про створення інвестиційного фонду, який дозволить державі придбати прямі частки в оборонних стартапах у рамках ширшої стратегії підтримки нових підприємств.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з урядовим документом, з яким ознайомилося агентство Reuters, стартапи та компанії, що активно розширюють свою діяльність, у секторі безпеки та оборони відіграють дедалі важливішу роль у зміцненні безпеки та оборонної готовності Німеччини.

Німецька оборонна компанія Helsing, що спеціалізується на штучному інтелекті, та стартап ARX Robotics, який розробляє автономні наземні системи, постачали системи для використання на полі бою в Україні.

З метою покращення доступу до капіталу уряд створить "новий механізм для прямих федеральних інвестицій у стартапи та компанії, що активно розширюються", які розробляють продукти та послуги з чітким військовим застосуванням, йдеться в документі.

Сума фонду поки що не оголошена.

У першому півріччі 2026 року в Німеччині було засновано рекордну кількість стартапів — 3 053, що на 52 % більше, ніж у другому півріччі 2025 року. У 2024 році вони працевлаштували на 26 % більше людей, ніж у 2020 році.

Німеччина досі стикається з труднощами у перетворенні успішних стартапів на компанії, що швидко зростають. Згідно з даними видання, обсяг інвестицій венчурного капіталу у 2025 році сягнув 7,2 млрд євро (8,21 млрд доларів), що значно нижче за показники у Сполучених Штатах та Великій Британії.

Німецька асоціація приватного акціонерного капіталу та венчурного капіталу BVK зазначила, що ця стратегія є важливим кроком у зміцненні позицій Німеччини як місця для стартапів і "зосереджена на правильних важелях, зокрема щодо фінансування".

Нагадаємо:

Німеччина планує залучити понад 800 млрд євро до 2030 року, відмовившись від десятиліть бюджетної стриманості, щоб довести видатки на оборону до рівнів, небачених з часів холодної війни.