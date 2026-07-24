У Німеччині страйкують працівники заводу з виробництва мармеладу Haribo

В Німеччині розпочалася страйк на підприємстві з виробництва мармеладу Haribo: працівники вимагають підвищити заробітну плату на 5,8%, у той час, як керівництво компанії обіцяє підвищити її на 2%.

Про це пише німецьке видання Bild.

Страйк на заводі Haribo в Бонні проходить триватиме день. Її закликав профспілковий союз працівників харчової промисловості та громадського харчування.

Працівники вимагають підвищити заробітну плату на 5,8% (або мінімум на 230 євро) напередодні чергового раунду переговорів, запланованого на серпень.

Раніше керівництво компанії запропонувало підвищити зарплату на 2% і виплатити одноразову допомогу в розмірі 156 євро. У профспілці розкритикували такий підхід.

"В умовах високої інфляції для працівників з найнижчими зарплатами надбавка становила б всього 60 євро — не більше вартості бака бензину", — заявили у профспілці.

Водночас в Об'єднанні німецької кондитерської промисловості охарактеризували ситуацію в секторі як "вкрай напружену". Як пояснив представник організації у відповідь на запит BILD, зросли витрати на енергоносії, сировину та логістику, а обсяг виробництва кондитерських виробів знизився на 3,9%.

Нагадаємо:

У квітні у Німеччині страйкували пілоти авіакомпанії Lufthansa. Зупинка роботи була пов'язана з суперечками під час колективних переговорів щодо пенсійного плану компанії та компенсацій у регіональній дочірній компанії Cityline.

У лютому у кількох федеральних землях Німеччини було оголошено страйк працівників транспортних компаній, через що робота громадського транспорту фактично зупинилась.