Гамбія продасть Білорусі три літаки Airbus, що може стати способом обійти санкції для Росії

Білоруська Держкомпанія "Белавіа" перебуває в процесі підписання контракту на купівлю трьох літаків у Гамбії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Три широкофюзеляжні літаки Airbus A330, які зазвичай можуть перевозити по 250 пасажирів, були зареєстровані на Гамбійську компанію Magic Air, коли вони приземлилися в Мінську 17 серпня 2024 року.

Білоруська "Белавіа" перебуває в процесі підписання контракту на купівлю цих літаків. Вони прибули в дуже поганому технічному стані, однак польоти на них планують почати цього весняно-літнього сезону, повідомило одне з джерел Reuters.

На думку експертів, якщо "Белавіа" досягне успіху, це дасть Росії можливість обійти санкції, використовуючи літаки незахідних країн.

Хоча західні санкції проти Білорусі та Росії спрямовані на обмеження доступу до авіаційних запчастин, багато країн, включаючи Гамбію, не підписали ці обмеження і не зобов'язані їх виконувати.

Крихітна африканська держава не підпадає під авіаційні санкції, але деякі зареєстровані в Гамбії судна стали мішенню санкцій США, Британії та ЄС за допомогу Росії в обході обмежень на експорт нафти через мережу танкерів, відому як "тіньовий флот".

Управління цивільної авіації Гамбії повідомило Reuters, що літаки були продані покупцеві з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), переправлені до Мінська, а потім вилучені з гамбійського реєстру 19 серпня 2024 року.