Безпілотники атакували найбільший у РФ морський торгівельний порт - Astra
Протягом ночі на 4 січня безпілотники атакували найбільший у РФ морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.
Джерело: Astra з посиланням на співрозмовників
Деталі: За даними видання, більшість безпілотників, які атакували сьогодні Ленінградську область, було збито над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торгового порту Усть-Луга, повідомили джерела.
Попередньо, пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту.
Губернатор раніше відзвітував про 4 збиті БПЛА і заявив, що постраждалих і пошкоджень немає.
Морський торгівельний порт Усть-Луга почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного термінала.
Нагадаємо: Вранці 4 січня аеропорт Санкт-Петербурга "Пулково" вдруге за добу ввів обмеження на приймання та виліт рейсів.