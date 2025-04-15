Азійські ринки зростають після сигналів про можливе зниження мит у США

У вівторок, 15 квітня, азійські фондові ринки відкрилися зростанням. Інвестори відреагували на позитивну динаміку на Волл-стріт та повідомлення про можливе пом’якшення торговельної політики США.

Про це пише The Wall Street Journal.

Японський Nikkei 225, південнокорейський KOSPI та сінгапурський Straits Times зросли на 0,9–1,3%. Індекс Taiwan Weighted додав близько 1%. Водночас китайські CSI 300 і Shanghai Composite втратили приблизно 0,3%, а Hang Seng залишився майже без змін.

Днем раніше американські індекси завершили торги з помітним зростанням: Dow Jones піднявся на 0,78% до 40524,79 пункту, S&P 500 – на 0,79% до 5405,97 пункту, а Nasdaq – на 0,64% до 16831,48 пункту.

Після того, як Дональд Трамп повідомив про розгляд скасування деяких мит, щоб підтримати автовиробників, акції Ford подорожчали на 4%, General Motors – на 3,5%.

Позитивна динаміка торкнулася і технологічного сектору: Dell зросла на 4%, Apple – на 2,2%, Micron – на 2,1%.

Нагадаємо:

Головні індекси фондового ринку США зросли завдяки зростанню акцій технологічних компаній після того, як Білий дім оголосив, що смартфони й комп’ютери будуть звільнені від нових мит на китайський імпорт.