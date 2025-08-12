Азійські фондові ринки відреагували на продовження митного перемир’я між найбільшими економіками світу

У вівторок азійські акції зросли, а японський індекс Nikkei оновив історичний максимум, після того як США та Китай домовилися продовжити митне перемир’я ще на 90 днів.

Про це пише Reuters.

Домовленість підтримала настрої інвесторів і змістила фокус уваги на ключовий звіт про інфляцію у США, який має вплинути на майбутні рішення ФРС щодо ставок.

В Австралії індекс S&P/ASX 200 продовжив зростання, а австралійський долар коливався після того, як Резервний банк Австралії очікувано знизив ключову ставку на 0,25 п.п., до дворічного мінімуму 3,60%.

Подовження торговельної паузи між двома найбільшими економіками світу відтермінувало введення потрійних мит на китайський експорт до США. Європейські ф’ючерси сигналізували про зростання на відкритті, Nasdaq futures додали 0,15%.

В Азії Nikkei піднявся завдяки різкому стрибку акцій технологічних компаній і зростаючим сподіванням на активнішу торгівлю зі США. Китайський CSI300 зріс на 0,5%, а гонконгський Hang Seng майже не змінився. MSCI Asia-Pacific (без Японії) показав незначне зростання.

За словами Марка Велана з Lucerne Asset Management, ринок очікував продовження перемир’я, тож реакція була стриманою. Це відкриває шлях до насиченого тижня, головною подією якого стануть дані про інфляцію в США та перша з 2021 року зустріч лідерів США і Росії.