Азиатские фондовые рынки отреагировали на продолжение таможенного перемирия между крупнейшими экономиками мира

Во вторник азиатские акции выросли, а японский индекс Nikkei обновил исторический максимум, после того как США и Китай договорились продлить таможенное перемирие еще на 90 дней.

Об этом пишет Reuters.

Договоренность поддержала настроения инвесторов и сместила фокус внимания на ключевой отчет об инфляции в США, который должен повлиять на будущие решения ФРС по ставкам.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 продолжил рост, а австралийский доллар колебался после того, как Резервный банк Австралии ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до двухлетнего минимума 3,60%.

Удлинение торговой паузы между двумя крупнейшими экономиками мира отсрочило введение тройных пошлин на китайский экспорт в США. Европейские фьючерсы сигнализировали о росте на открытии, Nasdaq futures прибавили 0,15%.

В Азии Nikkei поднялся благодаря резкому скачку акций технологических компаний и растущим надеждам на более активную торговлю с США. Китайский CSI300 вырос на 0,5%, а гонконгский Hang Seng почти не изменился. MSCI Asia-Pacific (без Японии) показал незначительный рост.

По словам Марка Велана из Lucerne Asset Management, рынок ожидал продолжения перемирия, поэтому реакция была сдержанной. Это открывает путь к насыщенной неделе, главным событием которой станут данные об инфляции в США и первая с 2021 года встреча лидеров США и России.