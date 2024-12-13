Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Азійські фондові індекси падають на тлі даних про політику Китаю

Олексій Артемчук — 13 грудня, 10:11
Азійські фондові індекси падають на тлі даних про політику Китаю
Getty Images

Азійські акції впали, оскільки відсутність деталей з китайської економічної конференції розчарувала деяких трейдерів, в той час як апетит до ризику був стриманий напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.

Про це пише Bloomberg.

Індекс азійських акцій впав на 0,5%. Індекс S&P 500 знизився на 0,5%, оскільки трейдери зважили на більшу, ніж очікувалось, кількість заявок на допомогу з безробіття на фоні надто високих даних про ціни виробників.

Японські та австралійські акції знизилися після того, як у четвер розпродажі на Уолл-стріт вдарили по акціях та державних облігаціях.

Акції в Китаї та Гонконгу впали на початку торгів після того, як на Центральній економічній робочій конференції в Китаї були оприлюднені дані, в яких не було деталей політики та нових заходів.

За підсумками дводенної конференції високопосадовці пообіцяли підвищити цільовий показник бюджетного дефіциту в наступному році.

Індекс сили долара мало змінився, в основному утримуючи прибуток від попередніх п'яти сесій. Зміцненню долара сприяло зростання прибутковості скарбничих облігацій.

У п'ятницю, 13 грудня, прибутковість австралійських і новозеландських облігацій зросла.

Нагадаємо:

Китайські акції зазнали найбільшого падіння за останні чотири роки, оскільки трейдери втратили терпіння щодо темпів стимулюючих заходів Пекіна.

Китай Австралія Японія Азія акції

Азія

Азійські фондові індекси падають на тлі даних про політику Китаю
Азія виграє від дешевшої канадської та мексиканської нафти, якщо Трамп запровадить мита
Росія втратила одного з найбільших покупців вугілля в Азії

Останні новини