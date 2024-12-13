Азійські фондові індекси падають на тлі даних про політику Китаю

Азійські акції впали, оскільки відсутність деталей з китайської економічної конференції розчарувала деяких трейдерів, в той час як апетит до ризику був стриманий напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.

Про це пише Bloomberg.

Індекс азійських акцій впав на 0,5%. Індекс S&P 500 знизився на 0,5%, оскільки трейдери зважили на більшу, ніж очікувалось, кількість заявок на допомогу з безробіття на фоні надто високих даних про ціни виробників.

Японські та австралійські акції знизилися після того, як у четвер розпродажі на Уолл-стріт вдарили по акціях та державних облігаціях.

Акції в Китаї та Гонконгу впали на початку торгів після того, як на Центральній економічній робочій конференції в Китаї були оприлюднені дані, в яких не було деталей політики та нових заходів.

За підсумками дводенної конференції високопосадовці пообіцяли підвищити цільовий показник бюджетного дефіциту в наступному році.

Індекс сили долара мало змінився, в основному утримуючи прибуток від попередніх п'яти сесій. Зміцненню долара сприяло зростання прибутковості скарбничих облігацій.

У п'ятницю, 13 грудня, прибутковість австралійських і новозеландських облігацій зросла.

Нагадаємо:

Китайські акції зазнали найбільшого падіння за останні чотири роки, оскільки трейдери втратили терпіння щодо темпів стимулюючих заходів Пекіна.