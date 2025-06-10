В аеропорту Кишинева був збій в роботі через атаку по Україні

Внаслідок російської атаки по Україні в аеропорті Кишинева був технічний збій, який спричинив затримки в обслуговуванні пасажирів.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля, пише NewsMaker.md.

Як розповів Боля, внаслідок бомбардувань Росією України в ніч проти 9 червня в електропостачанні сталося десятки збоїв. Оскільки Молдова підключена до електропостачання через Україну, через ці збої частина обладнання в Кишинівському аеропорту згоріла.

"Хоча в Кишинівському аеропорту є три лінії постачання електрики — одна основна та дві резервні, трапилася така несправність. (…) У цього дві причини: війна та обстріл України і той факт, що за 30 років Молдова так і не змогла побудувати лінію, яка б гарантувала енергетичну незалежність", — сказав він.

Боля підкреслив, що цю проблему вирішать у найкоротший термін, коли завершать будівництво ЛЕП Кишинів-Вулканешти, і Молдова стане незалежною у постачанні електроенергії.

Нагадаємо:

У квітні українська авіакомпанія SkyUp вперше з початку повномасштабного вторгнення відновила регулярні польоти. Перші рейси вирушили з Кишинева (Молдова), де компанія базується, поки закритий повітряний простір, до Парижа та Лісабона.