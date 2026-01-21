Арбітраж у Стокгольмі прийняв рішення щодо "зеленого тарифу" в Україні

Арбітражний трибунал Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (SCC) 16 грудня 2025 року ухвалив фінальне рішення у справі за позовом компанії Modus Energy International B.V. (нині – Green Genius International B.V.) проти держави Україна, повністю відхиливши усі позовні вимоги.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Позов було подано у 2021 році на підставі договору до Енергетичної хартії. Позивач стверджував, що законодавчі та регуляторні зміни у сфері відновлюваної енергетики, зокрема ухвалення закону про реструктуризацію "зеленого тарифу", нібито порушили його права та призвели до фінансових втрат.

Також, на думку позивача, затримки у розрахунках держпідприємства "Гарантований Покупець" з позивачем за "зелену" електроенергію завдали збитків компанії.

Зокрема, позивач просив трибунал:

визнати, що Україна порушила положення договору до Енергетичної хартії та норми міжнародного права;

встановити порушення стандарту справедливого та рівного режиму та інших заявлених гарантій;

стягнути з України компенсацію у розмірі щонайменше 22,7 млн євро, включно з заявленими втратами майбутніх доходів;

Як зазначається в повідомленні, Україна послідовно заперечувала проти заявлених вимог і наголошувала, що:

діяла в межах своїх суверенних повноважень, здійснюючи реформування системи підтримки відновлюваної енергетики з урахуванням економічних та фінансових реалій;

зміни правового регулювання мали загальний характер, застосовувалися до усіх учасників ринку та не були дискримінаційними.

Україна також звертала увагу на відсутність доказів того, що заявлені фінансові втрати є наслідком її дій, а також на спекулятивний характер розрахунків заявленої суми компенсації.

За результатом розгляду справи арбітражний трибунал дійшов висновку, що дії України не порушували її міжнародні зобов'язання.

Окремо трибунал зазначив, що заявлені фінансові вимоги не були належним чином доведені та ґрунтувалися на припущеннях щодо гіпотетичних майбутніх доходів, що не може слугувати підставою для присудження компенсації.

У підсумку трибунал повністю відхилив позовні вимоги позивача.

Нагадаємо:

Верховний суд Швеції 21 листопада відхилив останню спробу кіпрських компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським, домогтися перегляду рішення Стокгольмського арбітражу у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року.