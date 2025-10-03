Трамп обурився: Apple видаляє додаток для уникнення міграційної служби США

Компанія Apple заявила, що видалила ICEBlock, найпопулярніший додаток для відстеження міграційної служби (ICE), та інші подібні додатки зі свого App Store після того, як до неї звернулася адміністрація президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Це рідкісний випадок, коли додатки були видалені на вимогу федерального уряду США.

Додаток попереджає користувачів про присутність агентів міграційної та митної служби в їхньому районі, що, на думку Міністерства юстиції США, може збільшити ризик нападу на американських агентів.

ICE є центральною частиною міграційної політики Трампа, і її агенти регулярно проводять рейди та заарештовують мігрантів.

Захисники прав людини заявляють, що в ході депортаційних заходів уряду часто порушуються права на свободу слова та належний судовий розгляд.

"На підставі інформації, яку ми отримали від правоохоронних органів про ризики для безпеки, пов'язані з ICEBlock, ми видалили цей та подібні додатки з App Store", — йдеться в заяві Apple, надісланій електронною поштою.

У 2024 році Apple видалила з App Store понад 1700 додатків на вимогу уряду, але переважна більшість з них — понад 1300 — походила з Китаю, за ним йшли Росія з 171 додатком і Південна Корея з 79.

Дії компанії також можуть призвести до подальшого ретельного вивчення зв'язків, які технологічні компанії налагодили з адміністрацією Трампа під час його другого терміну.

Нагадаємо:

