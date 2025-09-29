Індонезія оштрафувала TikTok

TikTok оштрафували на майже мільйон доларів

TikTok був оштрафований на 900 тис доларів у Індонезії за несвоєчасне повідомлення про придбання платформи електронної комерції Tokopedia.

Про це повідомило в понеділок індонезійське антимонопольне агентство, передає Reuters.

TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, у січні 2024 року уклав угоду про придбання 75,01% індонезійського стартапу з інтернет-продажів Tokopedia за 840 млн доларів у PT GoTo Gojek Tokopedia.

Представник TikTok заявив, що вони поважають і цінують рішення KPPU і залишаються відданими принципам чесної конкуренції в бізнесі.

Антимонопольне агентство має повноваження розслідувати і встановлювати порушення конкурентного законодавства, а також накладати штрафи або застосовувати адміністративні санкції на підставі своїх висновків.

