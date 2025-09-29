Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Індонезія оштрафувала TikTok

Володимир Тунік-Фриз — 29 вересня, 20:15
Індонезія оштрафувала TikTok
TikTok оштрафували на майже мільйон доларів
Getty Images

TikTok був оштрафований на 900 тис доларів у Індонезії за несвоєчасне повідомлення про придбання платформи електронної комерції Tokopedia.

Про це повідомило в понеділок індонезійське антимонопольне агентство, передає Reuters.

TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, у січні 2024 року уклав угоду про придбання 75,01% індонезійського стартапу з інтернет-продажів Tokopedia за 840 млн доларів у PT GoTo Gojek Tokopedia.

Представник TikTok заявив, що вони поважають і цінують рішення KPPU і залишаються відданими принципам чесної конкуренції в бізнесі.

Антимонопольне агентство має повноваження розслідувати і встановлювати порушення конкурентного законодавства, а також накладати штрафи або застосовувати адміністративні санкції на підставі своїх висновків.

Нагадаємо:

ByteDance отримуватиме приблизно половину прибутку від американського підрозділу TikTok навіть після продажу акцій інвесторам зі США за угодою, організованою Дональдом Трампом.

TikTok штрафи

штрафи

Індонезія оштрафувала TikTok
АМКУ оштрафував за змову у 2021 році дві будівельні компанії
Податкова оштрафувала запорізькі АЗС на 9 мільйонів гривень: які порушення

Останні новини