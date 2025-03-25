Apple має намір уникнути антимонопольного штрафу ЄС – Reuters

Apple має намір уникнути можливого штрафу і розпорядження ЄС щодо опцій браузера.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Очікується, що Європейська комісія, яка розпочала розслідування в березні минулого року відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA), завершить його на початку наступного тижня.

ЄС був стурбований тим, що дизайн веб-браузера Apple на iPhone може перешкоджати користувачам переходити на конкуруючий браузер або пошукову систему.

За порушення DMA компанії можуть бути оштрафовані на суму до 10% від їхнього глобального річного обсягу продажів.

Рішення Комісії про закриття розслідування на початку наступного тижня буде прийнято одночасно з винесенням штрафів компаніям Apple і Meta Platforms за порушення DMA і розпорядженням про дотримання законодавства, зазначають експерти.

Apple має намір уникнути можливого штрафу і розпорядження ЄС після того, як компанія внесла зміни у свою політику щоб відповідати правилам ЄС.

Нагадаємо:

У березні 2024 року Apple поступилась в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.