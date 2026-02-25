Ангола може отримати від Китаю кредит у 4,8 мільярдів доларів на нафтовий завод

Ангольська державна нафтова компанія Sonangol веде переговори з китайськими фінансовими установами щодо отримання кредиту у розмірі 4,8 млрд доларів для часткового фінансування будівництва нового нафтопереробного заводу в морському порту Лобіто.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо фінансування буде завершено, це стане першим запозиченням південноафриканського нафтовиробника у Китаї з 2017 року, коли він вирішив зменшити свою залежність від кредитів, забезпечених ресурсами.

Компанія веде переговори з "фінансовими установами в Китаї" щодо забезпечення фінансування одного етапу проекту вартістю 6,2 млрд доларів, повідомив на брифінгу генеральний директор Sonangol Себастьян Гаспар Мартінс.

"Наступна фаза оцінюється в 4,8 млрд доларів, і ми зв'язуємося з китайськими установами за підтримки підрядника, який також є китайським, щоб отримати це фінансування", — сказав він.

Мартінс не назвав фінансові установи, з якими веде переговори Sonangol, але міністерство фінансів минулого місяця заявило, що кредит може бути наданий Китайським банком розвитку, не надавши більш детальної інформації.

У квітні команда Sonangol відвідає Пекін для зустрічей з китайськими фінансовими установами. За словами компанії, умови фінансування не передбачають використання нафти як застави.

Уряд Анголи заявляє, що нафтопереробний завод є "стратегічним" проектом, і очікується, що він почне виробляти нафтопродукти в грудні наступного року.

