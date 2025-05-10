Інвестор з США хоче придбати частку "Турецького потоку" – WSJ

Elliott Investment Management веде переговори про купівлю частки в болгарській ділянці "Турецького потоку".

Про це повідомляє The Wall Steet Journal.

За словами співрозмовників WSJ, нещодавно компанія Elliott підписала угоду про нерозголошення інформації з болгарським державним газотранспортним оператором "Булгартрансгаз".

Американський хедж-фонд, очолюваний мільярдером, засновником Полом Сінгером, розглядає можливість придбання частки в болгарському продовженні газопроводу «Турецький потік»

Переговори перебувають на початковій стадії, і немає жодних гарантій, що угода буде завершена

Вони відбулись після зустрічі в Софії минулого місяця між представниками Elliott і високопоставленими болгарськими урядовцями. Окрім інвестицій в інфраструктурну мережу компанії, Elliott також розглядає можливість рефінансування боргу компанії.

Газопровід "Турецький потік" є останнім діючим газопроводом Росії до Європи. Москва постачає близько 19% газу до Європи через "Турецький потік" і поставки скрапленого газу, в порівнянні з приблизно 45% до вторгнення 2022 року.

«Ця угода може стати можливим зразком для подібних угод в Україні та Німеччині», - сказав Мартін Владіміров, експерт з питань енергетики з Центру вивчення демократії в Софії.

У керівництві Болгарії сподіваються, що інвестиції великого американського фонду покращать їхні стосунки з адміністрацією Трампа. Там також розраховують, що участь американського фонду захистить газопровід від майбутніх санкцій, спрямованих на російську енергетику, і що це може допомогти планам розширення.

Нагадаємо:

ЄС планує повністю припинить імпорт російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізує імпорт російської нафти, посилить боротьбу з російським тіньовим флотом та значно скоротить залежність від Росії у ядерній галузі, зокрема обмежить постачання збагаченого урану.