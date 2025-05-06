Офіційно: ЄС повністю відмовиться від російського газу і мінімізує імпорт нафти з РФ

Європейський Союз повністю припинить імпорт російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізує імпорт російської нафти, посилить боротьбу з російським тіньовим флотом та значно скоротить залежність від Росії у ядерній галузі, зокрема обмежить постачання збагаченого урану.

Про це йдеться у дорожній карті до плану REPowerEU, презентованій 6 травня у Страсбурзі європейським комісаром Деном Йоргенсеном, передає "Європейська правда".

"Євросоюз ставить собі за мету повністю відмовитися від імпорту російських енергоресурсів… Зокрема, до кінця 2027 року планує припинити закупівлю російського газу", – повідомив Ден Йоргенсен.

За його словами, наступного місяця – у червні 2025 року – Єврокомісія представить відповідні законодавчі пропозиції, розроблені на основі дорожньої карти.

Також державам-членам ЄС до кінця 2025 року буде доручено підготувати національні плани поступової відмови від імпорту російського газу, ядерної енергії та нафти.

"У 2024 році ЄС все ще імпортував (з Росії) 52 млрд кубометрів російського газу (32 млрд кубометрів трубопроводами і 20 млрд кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), або близько 19% від загального обсягу імпорту газу в ЄС), а також 13 млн тонн сирої нафти і понад 2800 тонн урану в збагаченому або паливному вигляді", – йдеться в документі з викладом дорожньої карти авторства Єврокомісії, адресованому Європарламенту, Раді ЄС та іншим.

Десять держав-членів імпортували російський газ у 2024 році, три держави-члени все ще імпортували російську нафту, а сім держав-членів імпортували збагачений уран або уранові послуги з Росії", зазначено в документі.

Стосовно російського газу дорожня карта передбачає, що нові контракти з постачальниками російського газу (трубопровідного та скрапленого) не будуть укладатися, а існуючі спотові контракти будуть припинені до кінця 2025 року. Це гарантує, що вже до кінця цього року ЄС скоротить на третину поставки російського газу, що залишилися. Весь імпорт російського газу буде припинений до кінця 2027 року.

Щодо російської нафти, частка якої у 2024 році вже становила близько 3% від загального обсягу імпорту Євросоюзу, плануються нові заходи для боротьби з російським тіньовим флотом, який її незаконно транспортує.

Що стосується ядерної галузі, то пропозиції Єврокомісії, що надійдуть наступного місяця, включатимуть заходи щодо зменшення російського імпорту збагаченого урану, а також обмеження на нові контракти на постачання урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів, що походять з Росії.

Нагадаємо:

5 травня повідомлялося, що Європейська комісія має намір запропонувати заходи щодо заборони імпорту всього російського газу до кінця 2027 року.