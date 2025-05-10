Инвестор из США хочет приобрести долю "Турецкого потока" - WSJ

Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в болгарском участке "Турецкого потока".

Об этом сообщает The Wall Steet Journal.

По словам собеседников WSJ, недавно компания Elliott подписала соглашение о неразглашении информации с болгарским государственным газотранспортным оператором "Булгартрансгаз".

Американский хедж-фонд, возглавляемый миллиардером, основателем Полом Сингером, рассматривает возможность приобретения доли в болгарском продолжении газопровода "Турецкий поток"

Переговоры находятся на начальной стадии, и нет никаких гарантий, что сделка будет завершена

Они состоялись после встречи в Софии в прошлом месяце между представителями Elliott и высокопоставленными болгарскими чиновниками. Кроме инвестиций в инфраструктурную сеть компании, Elliott также рассматривает возможность рефинансирования долга компании.

Газопровод "Турецкий поток" является последним действующим газопроводом России в Европу. Москва поставляет около 19% газа в Европу через "Турецкий поток" и поставки сжиженного газа, по сравнению с примерно 45% до вторжения 2022 года.

"Это соглашение может стать возможным образцом для подобных соглашений в Украине и Германии", - сказал Мартин Владимиров, эксперт по вопросам энергетики из Центра изучения демократии в Софии.

В руководстве Болгарии надеются, что инвестиции крупного американского фонда улучшат их отношения с администрацией Трампа. Там также рассчитывают, что участие американского фонда защитит газопровод от будущих санкций, направленных на российскую энергетику, и что это может помочь планам расширения.

Напомним:

ЕС планирует полностью прекратит импорт российского газа до конца 2027 года, а также минимизирует импорт российской нефти, усилит борьбу с российским теневым флотом и значительно сократит зависимость от России в ядерной отрасли, в частности ограничит поставки обогащенного урана.