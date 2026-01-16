Борги Російської імперії: американський фонд подав до Росії позов на $225 мільярдів

Інвестиційний фонд Noble Capital RSD вимагає від Москви виплатити $225 млрд за борговими зобов'язаннями Російської імперії.

Про це пише видання The Moscow Times.

Відповідний позов до Російської Федерації, Мінфіну РФ, Центробанку РФ і Фонду національного добробуту надійшов до федерального суду США в окрузі Колумбія.

"Російська Федерація, порушуючи доктрину спадкоємності влади, відмовилася і продовжує відмовлятися від виконання певних зобов'язань за державними боргами, взятими в борг її попередником, Російською імперією", — йдеться в позовній заяві.

Nord Capital RSD називає себе законним власником облігацій Російської імперії на $25 млн з процентною ставкою 5,5%, які були випущені в 1916 році.

Позивач вважає, що Росія як правонаступник СРСР успадкувала борги.

Остаточний розмір відшкодування буде визначений в ході судового розгляду.

Сума, яку вимагає Nord Capital, — 17,5 трлн рублів за поточним курсом, дорівнює 43% річного бюджету Росії (40,2 трлн рублів), а також перевищує вартість Сбербанку РФ, "Газпрому" і "Роснєфті" разом взятих (6,5 трлн, 2,9 трлн і 4,2 трлн рублів відповідно).

Фонд пропонує погасити борг за рахунок заморожених після 2014 і 2022 років активів Росії.

