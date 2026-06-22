ЄС готується посилити мита проти Китаю: під ударом гібридні авто

ЄС може накласти мита на китайські гібридні авто

Європейський Союз розглядає можливість поширення додаткових мит на гібридні автомобілі з можливістю заряджання від мережі (PHEV), вироблені в Китаї.

Про це пише німецьке медіа Handelsblatt.

Ці потенційні мита є продовженням компенсаційних тарифів, введених у листопаді 2024 року на вироблені в Китаї електромобілі. Вони становили до 35% на додачу до стандартного 10-відсоткового імпортного мита ЄС.

Після введення мит на електромобілі китайські виробники почали активніше просувати в Європі PHEV, які не підпадають під ці обмеження.

Унаслідок цього продажі PHEV, які раніше скорочувалися в Європі, різко відновилися завдяки дешевим китайським моделям із великим запасом ходу на електротязі. У квітні 2026 року їхні продажі зросли на 236%.

Одним із найпомітніших прикладів стала компанія BYD. Вона активно наростила продажі гібридних моделей у Європі, оскільки конкуренція у сегменті повністю електричних автомобілів стала складнішою через мита.

За даними "Укравтопрому", Модель BYD Seal U стала найпопулярнішим PHEV у ЄС за підсумками квітня 2026 року, що допомогло BYD посісти друге місце за обсягами продажів PHEV після Volkswagen Group.

Для європейських автовиробників така ситуація стала новим викликом. Вони побоюються, що китайські бренди зможуть повторити у сегменті плагін-гібридів той самий сценарій швидкого зростання, що й з електромобілями.

Нові тарифні обмеження поки залишаються предметом обговорення. Для запровадження додаткових заходів Євросоюзу необхідно буде провести відповідні процедури та отримати політичну підтримку.

Водночас частина китайських виробників уже готує локальне виробництво в Європі, що дозволить їм частково уникнути тарифного удару. Зокрема вищезгадана BYD планує збирати авто в Угорщині, а SAIC – в Іспанії.

Нагадаємо:

У травні повідомлялося, що BYD веде переговори зі Stellantis NV та іншими європейськими автовиробниками про придбання недостатньо завантажених автозаводів у ЄС.

У першому кварталі 2026 року Tesla вийшла на перше місце по продажах на світовому ринку електромобілів вперше з 3 кварталу 2024 року, випередивши BYD.