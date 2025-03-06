Акції Alibaba підскочили після анонсу нового чат-бота зі штучним інтелектом

Акції китайської технологічної компанії Alibaba підскочили на 8,5% після анонсу нового чат-бота зі штучним інтелектом.

Про це пише "Комерсант".

Підрозділ китайського IT-гіганта Qwen опублікував дані про свою нейромережу QwQ-32B. Згідно із заявою компанії, нова модель показує продуктивність, яку можна порівняти з топовими аналогами.

При цьому у продукту Alibaba в рази менше параметрів-характеристик, які вказують на можливості нейромережі.

Як зазначає провідний бізнес-аналітик ГК "Наносемантика" Єгор Кирилов, новий китайський ШІ-бот досить універсальний: "Це модель, яка має 32 млрд параметрів, і не сказати, що це величезна кількість. Уже давно є і по 500 млрд. Ключовий момент у тому, що, за заявою Qwen, ця модель зі своєю кількістю параметрів відпрацьовує так само, як системи, у яких по 500 млрд".

Нагадаємо:

Китайська технологічна компанія Alibaba інвестує щонайменше 380 млрд юанів (понад 52 мільярди доларів) у розвиток штучного інтелекту та хмарних технологій до 2028 року.

Акції Alibaba, що котируються на біржі в Гонконзі, підскочили на 14,6% у лютому після того, як гігант електронної комерції заявив, що буде "агресивно" інвестувати в ШІ.

Apple співпрацюватиме з Alibaba для впровадження штучного інтелекту в iPhone на китайському ринку.