Акції японських банків падають під ударом мит Трампа

Японські банки впали в п'ятницю, а акції по всьому світу продовжили розпродаж після введення президентом США Дональдом Трампом масштабних мит.

Про це повідомляє Reuters.

Ажіотажний попит на японські державні облігації (JGB) призвів до того, що їхня дохідність впала до найбільшого тижневого падіння за останні три десятиліття, оскільки занепокоєння щодо рецесії перетворилося на маніакальне прагнення до безпеки.

В Азії було багато червоного кольору на фондових ринках, навіть коли ринки Китаю, Гонконгу і Тайваню були закриті на вихідні, а індекси в Токіо були серед найбільших втрат.

Індекс Nikkei впав більш ніж на 4% і був налаштований на тижневе падіння, близьке до 10%, що стало найрізкішим падінням за останні п'ять років.

Розгром очолили банківські акції, оскільки привид тарифів Трампа та їх потенційний вплив на економічне зростання розпалив спекуляції про те, що Банку Японії, можливо, доведеться відкласти підвищення процентних ставок.

Банківський індекс (.IBNKS.T) впав на 11%.

"Банки в Японії опинилися під перехресним вогнем слабшаючих очікувань підвищення ставок, що збігається з тим, що ринок змирився зі збільшенням шансів на глобальну рецесію", - сказав Джон Вітар, який керує хедж-фондом для особливих ситуацій в Азії в Pictet Asset Management.

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Нагадаємо:

Адміністрація Дональда Трампа розраховувала "несправедливі мита", які країни світу нібито вводили проти США, з торгівельного дисбалансу, а не реальних обмежень.