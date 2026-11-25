Вартість російських активів, заморожених у Швейцарії, зросла до 8,5 мільярда швейцарських франків (10,2 млрд дол.).

Джерело: Bloomberg

Дослівно: Ця цифра свідчить про зростання на 15% у порівнянні з квітнем 2025 року, коли вона становила 7,4 млрд франків. Це пов'язано із заморожуванням більшої кількості активів та зростанням у вартості частини золотих запасів.

Деталі: За інформацією керівника відділу санкцій Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) Даніеля Ебі, загальний обсяг активів Центрального банку РФ скоротився на 9% – до 6,8 млрд франків – порівняно з 18 місяцями раніше. Ці кошти не були розблоковані, однак активи зберігалися в кошику валют, які знецінилися.

Також Даніель Ебі заявив, що до SECO надійшло понад 870 повідомлень про ймовірні випадки обходу санкцій проти 600 таких випадків півтора року тому.

Раніше, на початку листопада Швейцарія приєдналася до 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії та Білорусі.

Передісторія:

Швейцарія приєдналася до обмежувальних заходів ЄС проти Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Цей крок став пом'якшенням традиційної швейцарської політики нейтралітету.

Автор: Дмитро Мельник