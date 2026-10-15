МЕА прискорить випуск понад 20 мільйонів барелів дизелю на ринок

Міжнародне енергетичне агентство у четвер ухвалило рішення якомога швидше випустити на ринок понад 20 мільйонів барелів дизельного палива, а також усі залишки нафти від рекордного випуску надзвичайних запасів, обіцяного в березні, щоб підтримати постачання та стримати стрімке зростання цін.

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп тиснув на країни Європейського Союзу, щоб ті скоротили запаси, інакше їм загрожуватиме потенційна заборона на експорт дизельного палива з США, оскільки він прагне знизити ціни напередодні проміжних виборів 3 листопада.

Ціни на дизельне паливо підскочили до рекордних рівнів на багатьох ринках через перебої з постачанням, спричинені війною на Близькому Сході та конфліктом між Росією та Україною, що створює загрозу інфляції та зростання вартості життя для урядів та споживачів.

У четвер відбулося засідання правління МЕА, до складу якого входять 32 країни, для обговорення обсягів та термінів випуску запасів.

"Правління МЕА підтвердило свою прихильність до подальшого виконання "Колективних дій" від березня 2026 року у відповідь на кризу в Ормузькій протоці", – йдеться в заяві, опублікованій після засідання.

У березні країни зобов'язалися випустити понад 400 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів у зв'язку зі стрімким зростанням цін.

У четвер члени організації "домовилися прискорити випуск решти обсягів, для чого вже розроблені конкретні плани, зокрема щодо якнайшвидшого випуску понад 20 мільйонів барелів дизельного палива".

За словами джерела Reuters, обізнаного з подробицями обговорення, цифра у 20 мільйонів барелів дизельного палива є нижчою за 50 мільйонів барелів, які розглядалися раніше.