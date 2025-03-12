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Мартовские иды*: как Зеленский делал лекарства дешевле

Экономическая правда — 12 марта, 15:00

Выполнили ли производители, дистрибьюторы и аптеки обещание президента снизить стоимость лекарственных средств на 30%?

"С 1 марта цены на основные лекарственные средства снизятся на 30%, чтобы стать доступнее для населения", - заявил 13 февраля президент Владимир Зеленский. Пересмотру стоимости популярных лекарств предшествовала цепочка событий.

Первая - возмущение Зеленского высокими ценами на лекарства в аптеках. Произошло это 11 февраля, когда было обнародовано очередное видеообращение президента.

На следующий день произошло второе событие. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое Зеленский ввел в действие своим указом.

14 февраля правительство ограничило максимальную торговую наценку для аптек 35% для безрецептурных препаратов и установило регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщикам разрешили добавлять не более 8% к оптовой цене.

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Еще одно событие стало следствием всех перечисленных действий власти. Производители, аптеки и поставщики подписали с Министерством здравоохранения декларацию о взаимопонимании, где договорились снизить цены с 1 марта.

Впрочем, это не означает уменьшение стоимости всех препаратов. В список тех, цены на которые должны были снизиться, попали 100 наиболее популярных отечественных лекарств, в частности, "Цитрамон", "Парацетамол", "Ибупрофен", "Валидол", "Корвалол", "Гидазепам" ("Интерхим"). С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке. В Министерстве здравоохранения пообещали, что этот список будет расширяться.

Выполнили ли подписанты обещание

ЭП проанализировала цены в аптеках с сайта Tabletki.ua на 100 упомянутых в списке препаратов, стоимость которых должна была снизиться на 30%.

1 марта по сравнению с началом февраля цены на них в среднем уменьшились на 15%. По сравнению с январем падение составляет 25%. Однако следует учесть, что в начале 2025 года цены, которые были более-менее стабильны весь предыдущий год, резко выросли. По сравнению с ноябрем 2024 года - почти на 20%.

Кто стал автором ценовой "качели", неизвестно. Ранее ЭП на основе анализа заявлений профильных ассоциаций предполагала, что это могла быть слаженная реакция рынка на намерения Министерства здравоохранения лишить его участников сверхприбылей.

В интервью ЭП член совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий объясняла, что январский рост цен на лекарства является следствием действий пяти сетей аптек. Каких именно, она не уточняла.

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Хотя снижение стоимости лекарств началось в феврале, еще до заявлений официальных лиц, этот тренд последних двух месяцев не является результатом рыночных факторов. ЭП проанализировала цены на другие 47 самых популярных препаратов с сайта Tabletki.ua (украинского и иностранного производств), которые не вошли в упомянутый перечень. Их стоимость в январе, феврале и марте до сих пор на 15% выше, чем в конце 2024 года.

Это привело к абсурдной ситуации. Дозировка или фасовка того же препарата одного производителя могут быть разными, а цены - почти идентичны.

Например, "Ранитидин-Дарница" продается в упаковках по 20 и 10 таблеток. Большая попала в список из 100 избранных и за месяц подешевела с 75 грн до 55 грн, а меньшая, которая не попала в список, стоит те же 40 грн. То есть теперь в киевских аптеках большая упаковка препарата может быть дешевле, чем меньшая.

Искусственность ситуации выводит за скобки факт, что на рынке есть признаки нездоровой конкуренции. Два крупнейших дистрибьютора ("БаДМ" и "Оптима-фарм") контролируют 85% рынка, а пять крупнейших сетей аптек ("АНЦ", "Подорожник", "9-1-1", "Бажаємо здоров'я" и "Доброго дня") - 50% розничных продаж лекарств.

Достичь таких позиций им удалось, в частности, благодаря щедрым маркетинговым бюджетам, которыми их "заливали" украинские и иностранные производители лекарств.

"Летом 2023 года состоялась договоренность между двумя крупными дистрибьюторами и пятью крупнейшими сетями аптек, в результате чего рыночная доля тех и тех начала расти", - намекает на сговор части рынка Загорий.

На это должен был бы реагировать не президент, а специальный орган - Антимонопольный комитет. Однако он в очередной раз демонстрирует беспомощность в вопросах конкуренции, что неудивительно, учитывая, что его бывший председатель имеет другие проблемы.

* - В древнеримском календаре - 15-е числа марта, мая, июля, октября и 13-е числа остальных месяцев года; это были дни праздника в честь Юпитера.
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