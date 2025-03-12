Мартовские иды*: как Зеленский делал лекарства дешевле

Выполнили ли производители, дистрибьюторы и аптеки обещание президента снизить стоимость лекарственных средств на 30%?

"С 1 марта цены на основные лекарственные средства снизятся на 30%, чтобы стать доступнее для населения", - заявил 13 февраля президент Владимир Зеленский. Пересмотру стоимости популярных лекарств предшествовала цепочка событий.

Первая - возмущение Зеленского высокими ценами на лекарства в аптеках. Произошло это 11 февраля, когда было обнародовано очередное видеообращение президента.

На следующий день произошло второе событие. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое Зеленский ввел в действие своим указом.

14 февраля правительство ограничило максимальную торговую наценку для аптек 35% для безрецептурных препаратов и установило регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщикам разрешили добавлять не более 8% к оптовой цене.

Еще одно событие стало следствием всех перечисленных действий власти. Производители, аптеки и поставщики подписали с Министерством здравоохранения декларацию о взаимопонимании, где договорились снизить цены с 1 марта.

Впрочем, это не означает уменьшение стоимости всех препаратов. В список тех, цены на которые должны были снизиться, попали 100 наиболее популярных отечественных лекарств, в частности, "Цитрамон", "Парацетамол", "Ибупрофен", "Валидол", "Корвалол", "Гидазепам" ("Интерхим"). С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке. В Министерстве здравоохранения пообещали, что этот список будет расширяться.

Выполнили ли подписанты обещание

ЭП проанализировала цены в аптеках с сайта Tabletki.ua на 100 упомянутых в списке препаратов, стоимость которых должна была снизиться на 30%.

1 марта по сравнению с началом февраля цены на них в среднем уменьшились на 15%. По сравнению с январем падение составляет 25%. Однако следует учесть, что в начале 2025 года цены, которые были более-менее стабильны весь предыдущий год, резко выросли. По сравнению с ноябрем 2024 года - почти на 20%.

Кто стал автором ценовой "качели", неизвестно. Ранее ЭП на основе анализа заявлений профильных ассоциаций предполагала, что это могла быть слаженная реакция рынка на намерения Министерства здравоохранения лишить его участников сверхприбылей.

В интервью ЭП член совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий объясняла, что январский рост цен на лекарства является следствием действий пяти сетей аптек. Каких именно, она не уточняла.

Хотя снижение стоимости лекарств началось в феврале, еще до заявлений официальных лиц, этот тренд последних двух месяцев не является результатом рыночных факторов. ЭП проанализировала цены на другие 47 самых популярных препаратов с сайта Tabletki.ua (украинского и иностранного производств), которые не вошли в упомянутый перечень. Их стоимость в январе, феврале и марте до сих пор на 15% выше, чем в конце 2024 года.

Это привело к абсурдной ситуации. Дозировка или фасовка того же препарата одного производителя могут быть разными, а цены - почти идентичны.

Например, "Ранитидин-Дарница" продается в упаковках по 20 и 10 таблеток. Большая попала в список из 100 избранных и за месяц подешевела с 75 грн до 55 грн, а меньшая, которая не попала в список, стоит те же 40 грн. То есть теперь в киевских аптеках большая упаковка препарата может быть дешевле, чем меньшая.

Искусственность ситуации выводит за скобки факт, что на рынке есть признаки нездоровой конкуренции. Два крупнейших дистрибьютора ("БаДМ" и "Оптима-фарм") контролируют 85% рынка, а пять крупнейших сетей аптек ("АНЦ", "Подорожник", "9-1-1", "Бажаємо здоров'я" и "Доброго дня") - 50% розничных продаж лекарств.

Достичь таких позиций им удалось, в частности, благодаря щедрым маркетинговым бюджетам, которыми их "заливали" украинские и иностранные производители лекарств.

"Летом 2023 года состоялась договоренность между двумя крупными дистрибьюторами и пятью крупнейшими сетями аптек, в результате чего рыночная доля тех и тех начала расти", - намекает на сговор части рынка Загорий.

На это должен был бы реагировать не президент, а специальный орган - Антимонопольный комитет. Однако он в очередной раз демонстрирует беспомощность в вопросах конкуренции, что неудивительно, учитывая, что его бывший председатель имеет другие проблемы.