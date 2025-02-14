Правительство ограничило максимальную наценку для аптек и внесло другие изменения по лекарствам

Правительство 14 февраля ограничило максимальную торговую наценку для аптек не более 35% для безрецептурных препаратов и установило регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, будет усилен контроль за наличием лекарственных средств в больницах.

"Пациенты должны получать лекарства в больницах бесплатно", - подчеркнул Шмыгаль.

Также в рамках инициативы "Зимняя поддержка" будет рекордно расширена программа "Доступные лекарства". Для этого в бюджете заложено более 6 млрд грн.

Кроме того, речь идет об улучшении территориальной доступности лекарств. "Укрпочта" бесплатно будет доставлять лекарства по всей стране, в том числе и мобильные аптеки.

А с июля июля 2025 года все аптеки будут обязаны заключить договор с НСЗУ и будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства".

Напомним:

На заседании СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для украинцев. В частности, украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже с 1 марта.