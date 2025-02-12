Особливий пацієнт. Чому президента обурили ціни в аптеках?

Володимир Зеленський несподівано виніс питання цін в аптеках на розгляд РНБО. Чому президент вважає їх високими?

10 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по снижению цен на лекарства. "Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям. Готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены", - заявил в понедельник Зеленский.

За пять дней до этого, 5 февраля, он резко раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.

Этим заявлениям президента предшествовала драматическая борьба на фармацевтическом рынке последние несколько месяцев. В августе 2024 года правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, который 20 ноября депутаты поддержали в первом чтении. Как оказалось, документ способен перевернуть фармацевтический рынок.

Дело в том, что законопроект предусматривает упрощение регистрации лекарственных средств иностранного производства. Если депутаты примут его в целом, то Украина будет признавать препараты, которые уже прошли регистрацию в Великобритании, ЕС, США или включены в списки ВОЗ и PEPFAR.

Это позволит иностранным производителям заходить на украинский рынок самостоятельно, а не через местных дистрибьюторов с полным прохождением процедуры регистрации лекарственных средств.

Украинские производители выступили против такой инициативы, о чем они недвусмысленно заявляли. Принятие законопроекта не выгодно и крупным оптовым дистрибьюторам.

На рынке последних работают две компании - "БаДМ" и "Оптима-Фарм". Днепровская "БаДМ" (принадлежит Александру Дитятковскому и Александру Суходольскому) по состоянию на сентябрь 2021 года обеспечивала около 40% поставок лекарств в аптечные учреждения, писало издание Forbes, а "Оптима-фарм" (принадлежит семье экс-нардепа Богдана Губского) - около 45%.

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В законопроекте содержится норма, которая может пошатнуть позиции оптовиков. Дело в том, что она ограничивает закупку одного препарата у одного отечественного производителя лекарств только 20% от его общего объема производства.

Иными словами, в случае принятия законопроекта суммарная доля "БаДМ" и "Оптима-Фарм" в дистрибуции лекарств упадет с 85% до 40%. К тому же, отечественным производителям пришлось бы ломать голову, как и через кого доставить остальную часть производимой продукции в 18 тыс. украинских аптек.

Аптечные сети также не в восторге от законопроекта, ведь им могут запретить так называемые маркетинговые договоры. Это когда производители или кто-то другой скрыто платит за продажи определенных препаратов пациентам.

Иными словами, рынок устраивает текущий статус-кво, когда продажи лекарственных средств приносят неприличные прибыли, о чем свидетельствует сравнение цен в Украине и соседних странах.

Например, в Киеве упаковка препарата "Нимесил", согласно данным сайта Tabletki.ua, стоит от 386 грн до 665 грн, тогда как в Варшаве - 187 грн. Подобная ситуация и с "Нурофеном": 113-238 грн в Украине против 121 грн в Польше - без какого-либо разброса цен. Неудивительно, что в Украине аптек на душу населения больше, чем где-либо в Европе.

Заявления профильных ассоциаций и профессиональных объединений участников фармацевтического рынка и попытки "сбить" или изменить законопроект прошли бы мимо широкой аудитории, если бы не показательная ценовая акция, устроенная в январе 2025 года.

Примерно месяц назад цены на большинство препаратов в аптеках подскочили в среднем на 15%, а уже через пару недель частично откатились назад, свидетельствует анализ ЭП полусотни популярных препаратов на сайте Tabletki.ua для лечения нервной системы, обезболивающих и сердечно-сосудистых заболеваний. Очевидно, именно эту ситуацию и имел в виду Зеленский в своем видеообращении 5 февраля.

Кто устроил ценовые "качели", доподлинно не известно. Это могли быть оптовики и украинские производители, которые на фоне угрожающего для них законопроекта решили показать свою силу. В "Оптима-Фарм" отказались комментировать причины роста цен на лекарственные препараты, а в "БаДМ" сказали, что получение ответа на этот вопрос займет несколько дней.

Как бы там ни было, но на эту ситуацию обратили внимание в Офисе президента. Вероятно, там осознали возможность получить быструю, легкую и гарантированную победу: сразу после анонса заседания СНБО участники фармацевтического рынка поочередно заявили о намерении работать над снижением цен.

Аптечная профессиональная ассоциация согласилась с необходимостью снизить стоимость лекарств, предложив чтобы скидки делали и производители препаратов. Соответствующую декларацию подписали национальные производители лекарственных средств, аптечные учреждения, два крупнейших дистрибьютора медикаментов и направили ее в Минздрав.

Однако в этой истории несколько потерялись интересы потребителя. "Большая часть аптечных продаж - это лекарства, которые люди должны были бы получить во время пребывания в больницах. Но не получают. Вместо этого они вынуждены бежать на первый этаж в аптечные пункты и покупать их там.

Последнее исследование "Индекс здоровья" показало, что с начала (медицинской) реформы люди стали ощутимо меньше платить врачам и медсестрам, но так же много продолжают платить за лекарства. Это большая проблема, которая справедливо вызывает у многих недоверие к реформе", - считает экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Есть куда расширять и госпрограмму "Доступные лекарства", в рамках которой стоимость лекарств населению компенсирует государство. "В Украине реимбурсируется минимум в 30 раз меньше препаратов, чем в странах ЕС. Расширение этой программы не только повысит доступ населения к лекарствам, но и позволит охватить государственным регулированием цен больше лекарственных средств", - добавляют в Европейской Бизнес Ассоциации.