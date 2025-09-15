Кровавые миллиарды: сколько зарабатывают мировые компании, которые так и не вышли из РФ

После начала большой войны мировые корпорации анонсировали сокращение или ликвидацию бизнеса в РФ. Прошло 3,5 года, но только 12% иностранных компаний полностью вышли с российского рынка. Кто из тех, которые остались, зарабатывает больше всего?

День начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стал своеобразным водоразделом для международного бизнеса. Кто-то, как Nike, почти сразу вышел из России и получил благодарность за это от президента Украины Владимира Зеленского. У кого-то - как у Carlsberg и IKEA, выход с российского рынка занял несколько лет.

В то же время были и компании, такие как Leroy Merlin, которые лишь имитировали выход из РФ. А некоторые - в частности, Coca-Cola, производитель сладостей Oreo и Milka Mondelez International и Raiffeisenbank, так и не выполнили своих обещаний покинуть Россию.

Сколько западных компаний покинуло РФ за 3,5 года большой войны? Сколько в бюджет РФ принесли те, кто остался? Как компании двух крупнейших доноров Украины - США и Германии - финансируют режим Путина? И почему корпорации, работая в РФ, скрывают финотчетность?

Полностью вышли - только 12% компаний

Процент компаний, которые покидали рынок РФ, резко возрастал с первого дня большой войны до середины апреля 2022 года. По подсчетам Университета Сент-Галлена, к концу того года связи со страной-спонсором терроризма разорвали менее 9% из проанализированных более 3 тыс. иностранных компаний.

За последние 3,5 года соотношение тех западных компаний, которые вышли из РФ и тех, которые остались, практически не меняется. Так, в 2024 году Россию покинули еще более 160 международных компаний, в частности - Carlsberg, Unilever и IKEA.

К лету 2025 года показатель "выходов" также существенно не вырос: по оценкам KSE Institute, из проанализированных 4177 компаний, только треть заявила о выходе из РФ или приостановили там свою деятельность, 54,8% все еще сохраняли присутствие и только 12% западных бизнесов осуществили полный выход.

По состоянию на июль 2025 года полностью вышли из России только 503 компании. В довоенном 2021 году на них работало почти 590 тыс. человек, а сами предприятия сгенерировали 110 млрд долл. годового дохода. В то же время 2326 бизнесов (55%) продолжают деятельность в стране. Еще 1377 сократили операционную деятельность или находятся в процессе выхода.

Хотя суммарная выручка иностранных компаний в РФ упала с 318 млрд долл. в 2021 году до 193 млрд долл. в 2023-м, однако прибыль осталась почти на том же уровне (16,7 млрд долл. в 2023 году против 18,4 млрд долл. в 2021 году). Уплаченный этими компаниями налог на прибыль даже вырос - с 5,4 до 6,4 млрд долл.: в KSE объяснили это усилением налогового давления.

60 миллиардов долларов налогов в бюджет РФ

Общий доход иностранных компаний в РФ в прошлом году достиг 201 млрд долл., почти не изменившись по сравнению с 2023 годом (198 млрд долл.), говорится в совместном отчете B4Ukraine, KSE Institute и Squeezing Putin. При этом чистая прибыль достигла самого высокого уровня за последние три года - 19,5 млрд долл.

"Только за 2024 год компании уплатили в бюджет Кремля не менее 20 млрд долл. налогов, а всего с начала вторжения более 60 млрд долл. Эта сумма эквивалентна почти половине военного бюджета России на 2025 год и достаточна, чтобы обеспечить контрактами более миллиона российских военных", - говорится в отчете.

Читайте также: На крыльях "каннибализма": как санкции превращают российскую авиацию в металлолом

При этом компании из США и Германии - крупнейших доноров Украины - крупнейшие корпоративные доноры военной экономики РФ. Доля американского бизнеса остается относительно стабильной: 19% доходов от всех иностранных компаний в России в 2024 году по сравнению с 20% в 2021-м.

По подсчетам аналитиков, 325 американских компаний, которые в начале 2022 года имели связи с РФ, и дальше продолжают вести там бизнес. Еще 387 - официально анонсировали полное прекращение деятельности или сокращение операций. И только 96 фирм завершили выход из РФ через продажу или ликвидацию своих операций.

В общем, в 2024 году американские корпорации получили в РФ 38 млрд долл. доходов, уплатив 1,2 млрд долл. налогов на прибыль. Последний показатель значительно вырос по сравнению с 2021 годом (915,7 млн долл.). Американцы продолжают доминировать в нескольких сегментах рынка России: табак (Philip Morris), продукты питания и напитки (PepsiCo) и товары широкого потребления (Mars, Procter&Gamble).

Продолжают деятельность в РФ и 248 немецких компаний - 55% от тех, что работали до большой войны. Только 74 предприятия полностью завершили выход с российского рынка. Немецкие фирмы в прошлом году зафиксировали 19 млрд долл. доходов, уплатив в казну РФ 594 млн долл. налогов.

В целом же бизнесы из стран ЕС заработали 93,5 млрд долл. и отдали Кремлю налогами около 2,64 млрд долл., несмотря на твердую позицию блока против агрессии России и его значительную помощь Украине. "На каждые 13 долларов помощи ЕС Украине их компании могут все еще платить один доллар налогов России", - подчеркивают эксперты.

На фоне ухода части западных брендов с российского рынка их место активно начинают захватывать китайские и турецкие компании, особенно в автомобильном и технологическом секторах. Так, 6 из 20 иностранных компаний с самыми высокими доходами в 2024 году - китайские, из которых 5 - производители автомобилей.

Сверхприбыли Raiffeisenbank и OTP Bank

По словам экспертов KSE, банки остается важным источником доходов бюджета РФ, позволяя Кремлю частично компенсировать потери от санкций и ограничений экспортных ограничений.

За 2024 год иностранные банки, которые продолжают работать в РФ, заработали более 3,4 млрд долл. Их доля в активах банковской системы России сократилась до 2,72%, однако они обеспечили 7,86% от общей прибыли сектора.

По-прежнему наибольшие доходы генерирует австрийский Raiffeisenbank - 1,54 млрд долл. (3,5% от доходов сектора). Несмотря на обещания по выходу из РФ и давление Европейского центробанка, Raiffeisenbank продолжает удерживать и продвигать инвестиции в российские государственные и частные организации, находящиеся под санкциями, а также - зарабатывать миллионы на компаниях, обеспечивающих армию РФ.

Кроме этого, фиксировалось предоставление российской "дочкой" банка кредитных каникул мобилизованным россиянам, которые в составе армии РФ уничтожают украинские города. Более того, в документах об оформлении таких каникул банк употреблял российские названия оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также называл российское вторжение в Украину "специальной военной операцией".

Кроме "Райффайзена", значительные прибыли в прошлом году в РФ также зафиксировали китайский ICBC Bank (370 млн долл.), венгерский OTP Bank (350 млн долл.), Bank of China (144 млн долл.) и China Construction Bank (40 млн долл.).

Несмотря на обещания "вот-вот" выйти из РФ, австрийский Raiffeisenbank продолжает зарабатывать в России миллиарды Getty Images

"Несмотря на постепенное сворачивание деятельности отдельными финучреждениями и выход с рынка, совокупная прибыль иностранных банков в РФ выросла более чем на 15% по сравнению с 2023 годом. В то же время эти учреждения продолжают платить значительные суммы налогов (около 1,3 млрд долл. в 2024 году), поддерживая бюджет государства-агрессора", - отмечают в KSE Institute.

Именно финансовый сектор обеспечивает наибольшие налоговые поступления от иностранных компаний: в прошлом году он уплатил налогов на 1,28 млрд долл.

Сверхприбыли Nestle и ложь PepsiCo

Сектор потребительских товаров быстрого оборота (FMCG) сохранил позицию лидера по объему доходов - 32,7 млрд долл., уплатив 670 млн долл. налогов. Среди крупнейших представителей - Mars, Nestlé, Procter&Gamble, Leroy Merlin и Metro.

"Их сверхприбыли показывают, как компании, производящие товары широкого потребления, укрепили свои позиции на рынке, часто опираясь на преувеличенные или сомнительные утверждения о "товарах первой необходимости", как шампунь, лосьон после бритья или кондитерские изделия, чтобы оправдать продолжение своей деятельности", - заявляют B4Ukraine, KSE Institute и Squeezing Putin.

Производители продуктов питания и напитков, алкоголя и табачных изделий вместе заработали 71,4 млрд долл. и обеспечили 1,67 млрд долл. налогов. При этом многие корпорации так и не выполнили своих публичных обещаний о выходе с российского рынка.

Так, в 2022 году PepsiCo попадала на первые полосы газет как компания, которая "выходит из России". Тогда корпорация объявила, что прекратит рекламу и производство определенных напитков в стране. Однако вместо выхода компания продолжила предлагать переименованные версии своих напитков, а впоследствии - даже расширила свое присутствие, открыв в прошлом году новый завод по производству снеков. В 2023 году ее дочерняя компания "Вимм-билль-данн" увеличила прибыль в 2,6 раза, а общие продажи группы выросли на 26% до 4,7 млрд долл.

Читайте также: Перемирие. Надежда российских лидеров на спасение экономики

Американский гигант в сфере производства снеков - Mondelez International - также не решился на полный выход из РФ, но на фоне критики в июне 2023 года пообещал до конца года отделить российский бизнес. Однако впоследствии производитель Oreo и Milka убрал это обязательство со своего сайта и не упоминал о нем в годовом отчете, опубликованном в феврале 2025 года. Mondelez также удалил заявление от марта 2022 года, в котором обязывался "сократить все необязательные виды деятельности" в России.

PepsiCo обещала покинуть РФ, но впоследствии открыла в Новосибирске новый завод по производству снеков РБК

Coca-Cola Co. также продолжает зарабатывать в РФ. Хотя компания прекратила прямую деятельность в стране после начала большой войны, в 2024 году она подала три заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta, объяснив это необходимостью сохранения интеллектуальных прав.

В 2022 году корпорация попросила своих партнеров в России изъять товар из магазинов, прекратить поставки сиропа и прекратить производство, но характерный красный логотип можно было легко найти в супермаркетах и ресторанах по всей стране и два года спустя. Со временем появился бренд "Добрый СоІа", который продается в банках знакомого красного цвета и имеет вкус, который мало кто сможет отличить от оригинала.

"Добрый СоІа" запустила компания Multon Partners, которая и ранее разливала кока-колу в РФ. Multon является подразделением отдельной компании Coca-Cola HBC, 21% акций которой принадлежит американской материнской корпорации. "Добрый СоІа" стала самой популярной газировкой в стране, занимая 13% рынка. А прибыль Multon Partners в 2023 году достигла более 111 млн долл.

Coca-Cola теперь зарабатывает в РФ на бренде "Добрый Cola" AP

"Прибыли от продажи Coca-Cola в России просто перешли к Coca-Cola HBC, которая получила долю рынка благодаря успеху "Добрый СоІа", - признал аналитик CFRA Research Гаррет Нельсон.

Сокрытие финотчетности

Аналитики обращают внимание, что иностранные компании постепенно прекращают публикацию отчетности. Особенно это касается крупных корпораций. По подсчетам KSE Institute, из 100 крупнейших иностранных компаний, работавших в РФ в 2021 году, в 2023 году отчитались только 86. Еще через год этот показатель обвалился вдвое - до 43.

"В то же время компании из нижней части списка отчитываются стабильно, без значительных изменений. Такая избирательность может свидетельствовать о согласовании отчетности с Кремлем", - пояснили в KSE Institute.

В частности, в Metro публикуют финансовые показатели, включая уплаченные налоги, на консолидированном глобальном уровне, не разбивая их по отдельным странам.

Акомпания-шортселлер Hindenburg Research обвинила польского ритейлера LPP (бренды Reserved, Cropp и Sinsay) в том, что он фиктивно продал бизнес в РФ и сохранил контроль над предприятиями в стране. По версии Hindenburg Research, ритейлер мог маскировать продажу активов в России, манипулируя бухгалтерской отчетностью путем включения выручки из РФ в отчетности в раздел "прочее". LPP все обвинения отвергает.

В B4Ukraine предполагают, что решение не раскрывать полностью финансовые отчеты может свидетельствовать о попытке компаний избежать ущерба репутации, связанного с масштабами их экономической поддержки РФ.