Перемирие. Надежда российских лидеров на спасение экономики

Направляясь в эпицентр переговоров о замораживании войны, Москва тщательно маскирует свои слабости. Экономика - первая из них.

Двигаясь к эпицентру переговоров о замораживании войны, Москва тщательно маскирует свои слабости. Они касаются как потерь живой силы и военной техники, так и падения поддержки войны населением. Однако едва ли не наибольшие потери понесла российская экономика.

Военная экономика действует по своим правилам: появляется масштабное и непроизводительное фронтовое потребление. Оно поглощает огромные объемы ресурсов, которые при нормальных обстоятельствах можно было направить на производство полезных для граждан товаров. Гражданское производство приносится в жертву военному.

Более того, фронтовой спрос кто-то должен оплатить. Сначала за него платит государство, но когда война затягивается, это бремя ложится на население. Оно легче, если существуют внешние источники экономической помощи, и тяжелее, если такая помощь отсутствует. Россия имеет дело именно со вторым вариантом развития событий.

Цена войны

Военные расходы России в 2024 году выросли почти втрое, если сравнивать с 2021-м: с 5,9 трлн руб. до 16,2 трлн руб. Три года большой войны стоили агрессору 37 трлн руб. - на 21 трлн руб. или около 260 млрд долл. больше, чем предыдущие три года.

В 2024 году военные расходы составляли 40% расходов федерального бюджета РФ и около 8% от ВВП страны. Такими высокими они были и в последние годы существования Советского Союза, когда он соревновался с США в "гонке вооружений", которую так и не смог экономически выиграть.

Бьют по российской экономике и последствия санкций. Наиболее очевидные - замораживание российских резервов и ограничения на продажу золота. В феврале 2022 года золотовалютные резервы России составляли 631 млрд долл. Сейчас агрессор имеет доступ только к 86 млрд долл.: около 300 млрд долл. и 28 млрд долл. в МВФ заморозили страны Запада, а возможности продавать золото (196 млрд долл.) ограничены.

Откуда деньги на войну

Основной источник доходов России - экспорт энергоресурсов. Именно он является ключевым источником финансирования военных действий. Кроме этого, российское правительство использует средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и денежную эмиссию. Золотовалютные резервы агрессора, которые хранятся за рубежом, пока для этих целей недоступны.

До начала большой войны экспорт нефти и нефтепродуктов ежегодно генерировал 170-210 млрд долл. валютных поступлений, что составляло около 40% всего российского экспорта. В 2024 году этот показатель составлял 195 млрд долл., что соответствует довоенному уровню, хотя и ниже рекордных результатов 2022 года (230 млрд долл.). В 2025 году доходы от продажи нефти и нефтепродуктов могут сократиться до 140-150 млрд долл. из-за падения цен на нефть.

Читайте также: Огромные расходы на войну и зависимость от импорта Устоит ли экономика Кремля.

Очевидно, Россия готовилась к войне, поэтому до мая 2022 года успела накопить в ФНБ около 148 млрд долл. благодаря дополнительным поступлениям от экспорта нефтепродуктов из-за высоких мировых цен. В начале 2025 года в фонде остались лишь 35 млрд долл.: 164 млрд юаней и 179 тонн подсанкционного золота.

Если бы деньги из ФНБ выбирали с таким темпом, как в 2022-2023 годах, то он должен был бы полностью закончиться уже в конце 2024 года. Однако в России решили его не исчерпывать, а покрыть часть дефицита бюджета с помощью эмиссии.

Интенсивность эмиссии или "печати денег" в России значительно возросла. Объем денежной массы (широкий денежный агрегат М2Х) в течение 2022-2024 годов увеличился с 83 трлн руб. до 131 трлн руб. или на 63%. Это значительно выше, чем в предыдущий аналогичный период до войны (+36%).

В мирное время "печать" денег происходит одновременно с ростом экономики для обслуживания созданной добавленной стоимости. Однако в России даже официальные данные показывают умеренный рост ВВП, тогда как рост денежной массы в разы больше.

С помощью эмиссии Россия финансирует военные расходы. Большинство этих средств оседает у населения, которое работает в сферах, связанных с войной: рабочих предприятий ВПК и военнослужащих.

Однако достаточного предложения товаров для "связывания" этих средств в экономике нет. Прежде всего - из-за сокращения внутреннего производства, вызванного сворачиванием деятельности западных компаний. Рост импорта китайских товаров осложняется западными санкциями, которые увеличивают цену и время доставки.

Все это приводит к инфляции, которая, по официальным данным, составляет 0,2-0,3% в неделю или 10-12% в год. Однако в реальности она может составлять все 25-28% в год, на что указывают как альтернативные исследования, так и учетная ставка российского центробанка на уровне 21% годовых: нет смысла делать ее такой высокой, если бы официальные данные по уровню инфляции соответствовали действительности.

Читайте также: Все не хорошо. С какой экономикой Россия входит в 2025 год

Фактически Россия ведет войну против Украины по модели наемничества: контрактник получает около 5 млн руб. в год, из которых 1-2 млн руб. - "подъемные", а зарплата составляет 250-300 тыс. руб. в месяц. Это значительно больше, чем в гражданском секторе, где, например, врачи и учителя получают 35-50 тыс. руб. в месяц.

Такое социальное расслоение в уровне доходов и нарушение баланса спроса и предложения указывают на серьезные трещины в российской экономике. Причина одна: высокие военные расходы на фоне сокращения неэмиссионных источников финансирования войны.

Отличие начала войны и теперешней реальности

У России уже нет тех источников финансирования войны, которые она имела в начале полномасштабного вторжения. ФНБ "обмелел" до 35 млрд долл., а доходы от экспорта нефти сократились. В апреле цена барреля российской нефти Urals была на 17 долл. ниже, чем год назад. Из-за этого экспортные поступления сократятся на 40-50 млрд долл.

Даже российское Минэкономики признало, что в этом году баррель нефти будет стоить 56 долл. против предыдущего прогноза, на котором сверстали бюджет, - 69,5 долл.

Несмотря на это, РФ должна наращивать военные расходы, чтобы достичь своих милитаристских целей в войне в Украине. В частности - финансировать производство новой техники, поскольку запасы старой уже уничтожены. В этом году эти расходы могут достичь 20 трлн руб.: 16,5 трлн руб. официально заложены в бюджет, однако, учитывая тенденцию предыдущих лет, этот план, вероятно, перевыполнят.

В такой сложной ситуации российское правительство прибегает к эмиссии. Сейчас Центробанк РФ перешел на еженедельные операции РЕПО, фактически осуществляя целевую эмиссию средств коммерческим банкам для приобретения правительственных облигаций. Это будет создавать дальнейшее инфляционное давление.

Настоящим спасением могло бы стать снижение расходов на войну или получение финансирования из внешних источников. Однако все это требует остановки активной фазы боевых действий. В частности, в таком случае Россия попытается ослабить давление санкций, чтобы получить дополнительные доходы от экспорта нефти.

Конечно, все может изменить "феномен Трампа", в частности его желание пересмотреть текущий санкционный режим. Однако в текущих условиях это будет восприниматься как подыгрывание агрессору, а точнее - как его спасение. Пока же этого не произошло, время играет против экономики Кремля, а значит, уже летом экономическая ситуация в России ухудшится еще сильнее.