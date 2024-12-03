Carlsberg выходит из бизнеса в РФ через день после возвращения контроля над "Балтикой"

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group объявил о продаже акций российской пивоваренной компании "Балтика" структуре, принадлежащей ее двум топ-менеджерам.

Об этом говорится в пресс-релизе Carlsberg Group.

Ожидается, что сделка будет завершена в течение ближайших нескольких дней.

Группа Carlsberg получит денежную компенсацию, а также доли в компаниях Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan, принадлежащих Baltika Breweries.

По соглашению два топ-менеджера "Балтики" выкупят компанию, а также возьмут на себя управление, где один из них станет генеральным директором, а другой - его заместителем. Их имена не раскрываются.

Напомним:

Акции компании Carlsberg выросли на 3,9% после того, как лидер Кремля Владимир Путин подписал указ, который прекращает правительственный контроль над российским бизнесом пивоваренной компании.