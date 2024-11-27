Unilever покинула Россию из-за потери контроля над бизнесом – гендиректор

Компания Unilever Plc решила покинуть Россию из-за потери контроля над своей деятельностью в стране, заявил генеральный директор Хайн Шумахер.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Это стало следствием растущих трудностей, связанных с российской реакцией на санкции Запада, введенные из-за войны войны в Украине.

По словам Шумахера, компания больше не могла эффективно перемещать средства из России и России, оценивать результаты своей работы или влиять на управление брендами.



"Я не видел перспективы в ближайшем будущем, чтобы мы вернули этот контроль, и именно это заставило нас принять решение о выходе из страны", - сказал он в интервью Bloomberg Television.

В октябре Unilever, производитель известного Dove, завершила продажу своего российского подразделения местной компании Arnest Group, не раскрыв сумму сделки.

Стоимость активов подразделения составила около 600 млн. евро (629 млн. долларов). Она включала четыре завода и около 3000 сотрудников.

Российские власти усложнили выход западных компаний, введя новые налоги и уменьшив оценку стоимости сделок после введения санкций.

Также вывод доходов из страны требует разрешения российского правительства, получить которое сложно.

"За последние полтора года это, пожалуй, было самым трудным решением", - отметил Шумахер, описывая процесс выхода из России как "изнурительный процесс".

Напомним:

Британский конгломерат Unilever, производящий бытовую химию и пищевые продукты, заявил о своем выходе с рынка РФ.