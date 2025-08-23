Богатые тоже плачут. Как известная золотом, сырами и часами Швейцария страдает от пошлин Трампа

Швейцария неожиданно для многих получила от Дональда Трампа самые высокие в Европе таможенные тарифы. Что происходит?

В апреле Дональд Трамп шокировал мир, анонсировав "драконовские" пошлины против главных торговых партнеров США. Впоследствии он отложил их до июля, а затем объявил, что точно введет новые тарифы с 1 августа. К тому времени американский президент заключал торговые соглашения: под давлением Вашингтона о новых условиях договорились Великобритания, ЕС и Япония.

7 августа анонсированные Трампом пошлины вступили в силу. В Европе самую высокую ставку - 39% - неожиданно для многих получила известная своим нейтралитетом Швейцария. Белый дом хотел наказать ее за торговый дефицит еще в апреле, когда рассматривалась ставка 31%. В мае Швейцария стала посредником в торговых переговорах между США и Китаем и начала договариваться о собственной сделке.

Однако в последний момент Трампу не понравился "морализаторский" тон президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, поэтому тариф вырос до 39%. Это шокировало страну в день национального праздника.

Хотя под новые ограничения пока не попал критически важный для Берна фармацевтический сектор, все, чем славится Швейцария - элитные часы, золото, сыры и шоколад, - рискует пострадать и потерять американских покупателей.

Почему США ввели такие высокие пошлины против Швейцарии? Как от этого пострадает экономика страны и почему политика Трампа заставила часть швейцарцев задуматься об отказе от нейтралитета?

Что случилось

39% - это самая высокая ставка пошлин, которую США ввели для любой страны в Европе, и пятая самая высокая в мире. Швейцария уступает только Бразилии (50%), Сирии (41%), Лаосу и Мьянме (по 40%).

Решение Белого дома стало для страны настоящим шоком. Местные медиа признали новые тарифы "сценарием хуже худшего", а 1 августа - "черным днем". Одна из главных газет Blick назвала решение США "самым большим поражением" для Швейцарии со времен победы Франции в битве при Мариньяно в 1515 году.

"Швейцария была и остается в контакте с соответствующими органами власти США. Мы продолжим искать переговорное решение, которое будет соответствовать швейцарскому законодательству и обязательствам по международному праву", - отреагировали в правительстве.

За несколько месяцев до этого правительство излучало больше уверенности. В мае в Женеве прошли успешные торговые переговоры между США и Китаем, по итогу которых Вашингтон отложил повышенные тарифы на китайские товары. Тогда президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер с осторожным оптимизмом анонсировала, что Берн вторым после Лондона заключит торговое соглашение с Вашингтоном. Она намекнула, что пошлина 10% - более привлекательное предложение, чем 31%, чем Трамп угрожал в апреле.

Карин Келлер-Зуттер во время встречи со Скоттом Бессентом в мае Фото Reuters

1 августа, за несколько часов до обнародования своего указа о введении пошлин против Швейцарии, Трамп провел телефонный разговор с Келлер-Зуттер, который не дал никаких результатов. Швейцарская газета NZZ написала, что Трамп считал президента "слишком педантичной и морализаторской".

Срочный визит Келлер-Зуттер в США не принес положительных результатов. 7 августа пошлины вступили в силу. Теперь правительство обвиняет президента в наивности из-за того, что у нее не было другого плана на случай провала переговоров.

Причины введения пошлин

5 августа Трамп раскритиковал президента Швейцарии, заявив, что во время телефонного разговора та якобы "не хотела слушать" его беспокойство по поводу торгового дефицита, а введение 39-процентных пошлин он объяснил тем, что Швейцария отказалась отменить торговые барьеры. "Швейцария, одна из самых богатых стран мира с самым высоким уровнем дохода, не может ожидать, что США будут терпеть односторонние торговые отношения", - заявили в Белом доме.

По данным Офиса торгового представителя США, в 2024 году дефицит торговли товарами между США и Швейцарией достиг 38,3 млрд долл., услугами - 29,7 млрд долл. В 2024 году размер этого дефицита вырос на 56%, отметил профессор бизнес-школы IMD в Лозанне Саймон Эвенетт.

В частности, толькозолота Швейцария экспортировала в США на 11,5 млрд долл. В целом же экспорт альпийской страны в Штаты достиг 60,9 млрд долл. Первоначальное предложение администрации Трампа обложить Швейцарию пошлиной в размере 31% было рассчитано на гораздо более низких показателях 2023 года.

Швейцарское правительство признало, что главным камнем преткновения в переговорах с Трампом стал торговый баланс. Чтобы его компенсировать, Берн снизил пошлины на промтовары из США до нуля, а гиганты Nestle и Novartis (фармацевтическая компания) пообещали инвестировать миллиарды долларов в заводы в Соединенных Штатах. Однако этих шагов оказалось недостаточно для сбалансирования торговли между странами.

"Население Швейцарии составляет всего 9 миллионов человек и, откровенно говоря, многие швейцарцы не спешат покупать американские товары. Авто, которые потребляют много топлива, слишком большие для альпийских дорог, а американский сыр и шоколад не очень соответствуют швейцарским вкусам", - резюмирует BBC.

Сыр, часы, шоколад, золото, лекарства: последствия для экономики

Внезапное введение пошлин повлияет на ключевые отрасли швейцарской экономики, в частности на производителей ювелирных изделий, лекарств и станков. Ожидается, что цены на швейцарские часы, шоколад и сыр в США резко вырастут. Ассоциация Interprofession du Gruyère, которая представляет 1 600 ферм-производителей сыра, бьет тревогу: треть экспорта этого продукта приходилась на Штаты.

На США приходится треть экспорта сыра Gruyère Фото Reuters

Обеспокоены и в машиностроительной и электротехнической промышленности страны. "Тарифы США не имеют никакого рационального обоснования и являются произвольными. Они сильно ударят по промышленности, особенно учитывая то, что наши конкуренты из ЕС, Великобритании и Японии имеют гораздо более низкие пошлины", - говорят в ассоциации Swissmem.

Негативное влияние почувствуют швейцарские часовые бренды Swatch, Rolex, Patek Philippe, IWC и Breitling, продукция которых даже без пошлин может стоить тысячи евро. В то же время производитель часов Armin Strom планирует перенаправить часть своих товаров в другие государства, ожидая, что американцы будут покупать их там.

Производители элитных часов Rolex и Armin Strom готовятся перенаправить часть товара на другие рынки Фото DW

Шокирована и ассоциация производителей шоколада Chocosuisse. По словам ее директора Роджера Верли, страна экспортирует 7% своего шоколада в США. Рост расходов в условиях высоких пошлин придется переложить на плечи покупателей в Штатах. "Отрасль потеряет клиентов в США, а объемы продаж значительно уменьшатся", - признал он.

Пошлины США влияют на 10% экспорта швейцарских товаров и могут иметь серьезные последствия. Однако их общее влияние на экономику остается умеренным, ведь сейчас действуют исключения из пошлин для фармакологической продукции.

Швейцарский шоколад, импортируемый в США, может подорожать из-за пошлин Фото Getty Images

"Текущая таможенная ставка 39% с исключениями для фармацевтических продуктов может привести к снижению ВВП примерно на 0,6% в среднесрочной перспективе. Хотя это значительный показатель, он не катастрофический, ведь эквивалентен лишь трем месяцам экономического роста", - заявили в Capital Economics.

Крупная фармацевтическая промышленность Швейцарии экспортирует около 60% своей продукции в США. Местные отраслевые гиганты Novartis и Roche недавно пообещали инвестировать в США миллиарды долларов, однако их "дочка" в США Genentech получила от Трампа письмо с требованием снизить цены на лекарства.

Президент США также пригрозил, что тарифы на все фармпрепараты, которые импортируются в Штаты, могут вырасти до 250% в течение ближайших 18 месяцев. "Мы хотим, чтобы лекарства производились в нашей стране", - заявил он.

Фармгигант Roche обязался инвестировать в США миллиарды, но это может не спасти его от новых пошлин Фото Getty Images

"Фармацевтика является важнейшей экспортной отраслью для Швейцарии. Она имеет преимущество благодаря зависимости Соединенных Штатов от ее фармпродукции, но швейцарское правительство должно действовать очень осторожно. Один неправильный шаг или неосторожное заявление может привести к введению разрушительных тарифов на ценный сектор", - предупреждают аналитики Kepler Cheuvreux.

Специальная пошлина на золотые слитки весом 1 кг нанесла удар по Швейцарии как крупнейшему в мире центру по переработке драгоценных металлов. Фьючерсы на золото на фоне таможенной политики Трампа и геополитической неопределенности регулярно обновляют рекорды, а килограммовые слитки являются самой распространенной формой торговли на ключевой бирже Comex и основой швейцарского экспорта в США.

Читайте также: Новая лихорадка: почему цены на золото бьют рекорды и как его купить

На фоне повышения спроса на драгоценный металл администрация Трампа учла объемы торговли им при расчете размера новых пошлин. Зато в Швейцарии считают, что учитывать торговлю золотом неправильно, поскольку оно в стране не производится, а только перерабатывается и реэкспортируется.

Килограммовые слитки - основа швейцарского экспорта золота в США Фото Getty Images

Не пошлины единые вредят швейцарским экспортерам. Аналитики обращают внимание на усиление швейцарского франка как одного из активов "тихих гаваней", в который "убегают" инвестиции на фоне геополитической неопределенности. С начала 2025 года швейцарская валюта выросла на 11% относительно доллара, что подрывает конкурентоспособность экспорта страны на мировых рынках.

В Kepler Cheuvreux считают, что сейчас швейцарские экспортеры сталкиваются с "тройным ударом": высокими пошлинами, сильной валютой и конкурентными преимуществами соседей из Евросоюза, которые имеют с США таможенный тариф 15%.

Переговоры с Трампом и мысли о крахе нейтралитета

Хотя в швейцарском правительстве надеются "найти компромисс путем переговоров", стране нечего предложить администрации Трампа, кроме ответных карательных мер. Она может отозвать предложение об инвестициях, ввести взаимные тарифы и в качестве крайней меры - отменить заказ на американские истребители F-35.

"Многие швейцарцы чувствуют: их наказывают за то, что они живут в одной из самых конкурентоспособных и инновационных стран мира. Другие говорят, что страна уже пережила экономические потрясения раньше и сможет использовать эти инновации, чтобы пережить и это", - пишет BBC.

Визит Карин Келлер-Зуттер в Вашингтон не дал желаемых результатов, но она обещает найти решение Фото Getty Images

Среди других потенциальных шагов Швейцарии - подача жалобы в ВТО, диверсификация экспорта, предложения покупать американский сжиженный газ и даже перенести штаб-квартиру FIFA (Международная федерация футбола) из Цюриха в Майами.

"Для возобновления переговоров Швейцария может предложить уступки по ценам на лекарства, цифровому налогу и оборонным соглашениям, но этот шаг может потребовать неудобных компромиссов", - говорит аналитик Kepler Cheuvreux Торстен Заутер.

Оптимизма швейцарскому правительству добавляет заявление государственного секретаря США Марко Рубио: "США ценят свои крепкие и стабильные отношения со Швейцарией".

Читайте также: Нефтезависимые: как богатейшая по залежам черного золота Венесуэла сводит концы с концами

Внезапные пошлины Трампа заставили швейцарцев задуматься, соответствует ли нейтральный статус страны требованиям современного мира. Этот статус зарекомендовал Швейцарию как важного дипломатического игрока. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон даже предложил Женеву как потенциальное место встречи Владимира Зеленского с лидером Кремля Путиным. Однако в условиях современного мира, где доминируют крупные силовые блоки, такая модель может стать для Швейцарии обузой.

"Успех Швейцарии был обусловлен тем, что наша система хорошо работала в мире старых правил. Однако сейчас мы имеем новый тип политики, где все это исчезло. Мы слишком малы, чтобы играть в игру больших парней. Там не имеет значения, нейтральный ты или нет", - заявил гендиректор производителя кофемашин Thermoplan Адриан Штайнер.

Швейцария не впервые уступает свою нейтральность. После кризиса 2008 года Соединенные Штаты изменили свое банковское регулирование, нанеся удар по многолетней швейцарской банковской тайне. Еще одним ударом по нейтралитету стала большая война России против Украины: под давлением администрации Джо Байдена Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Москвы.

На этом фоне в стране усиливаются призывы к более тесной интеграции с ЕС, который смог договориться с США о более благоприятных условиях. В 2026 году на референдум могут вынести соглашения, расширяющие доступ страны к единому рынку. Эксперты считают, что тарифный кризис может усилить позиции сторонников евроинтеграции.