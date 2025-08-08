Фьючерсы на золото в США установили рекорд после пошлин Трампа

Фьючерсы на золото в США резко выросли в пятницу, достигнув исторического максимума, после сообщений о введении Вашингтоном пошлин на импорт слитков весом 1 кг.

Об этом пишет Reuters.

Декабрьские фьючерсы на золото в США выросли на 1% и достигли $3 489,40 за унцию после установления рекордной отметки $3 534,10. Спотовое золото почти не изменилось, торгуясь на уровне $3 399,22 за унцию, и демонстрирует вторую неделю роста подряд, прибавив около 1% за неделю.

Разница между фьючерсами и спотовыми ценами превысила $100 после того, как Financial Times сообщила о письме Таможенно-пограничной службы США от 31 июля.

В документе отмечалось, что слитки весом 1 кг и 100 унций теперь классифицируются по таможенному коду, который подпадает под повышенные тарифы. Аналитики предупреждают, что этот шаг может существенно ударить по Швейцарии, которая является крупнейшим в мире центром аффинажа золота.

Подобное расширение спреда в последний раз наблюдалось в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда перебои в трансатлантических поставках драгоценного металла вызвали значительные перекосы на рынке.

"Пошлина однозначно нарушит торговлю золотом, и Швейцария получит наибольший удар. Премии на физическое золото, вероятно, вырастут, что приведет к более высоким ценам для потребителей", - заявил аналитик MarketPulse от OANDA Зейн Вавда. Он добавил, что новые тарифы могут создать узкие места в поставках, что подтолкнет спотовые цены вверх.

Тарифы на слитки стали частью более широкого повышения пошлин, которое президент США Дональд Трамп ввел в отношении импорта из десятков стран. Они вступили в силу в четверг, заставив основных торговых партнеров, в частности Швейцарию, Бразилию и Индию, искать новые условия поставки.

"Я ожидаю роста спроса на золото как на безопасный актив и повышенной неопределенности в отношении поставок золота в США. До конца недели цены, вероятно, останутся высокими, пока администрация Трампа не раскроет детали относительно 39% пошлин на килограммовые слитки", - отметил старший стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.

Золото также получает поддержку от ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце. Слабые данные по занятости в США на прошлой неделе повысили оценку вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре до 89%, по данным инструмента CME FedWatch."