Трамп объявил "торговую войну" против всех. Как реагирует мир?

Почему "таможенную войну" Трампа сравнивают с мировым кризисом 2008 года и Великой рецессией 1930-х годов, как она ударит по благосостоянию самих американцев, и чего ждать Украине?

То, чего в последние недели так боялись мировые рынки, произошло - Дональд Трамп объявил "торговую войну" всему миру.

Введенные пошлины будут самыми жесткими за последнее столетие: базовая ставка для всех установлена в 10%, для отдельных стран она достигнет 50%, а с учетом ранее введенных мер превысит этот уровень.

Рынки ожидали более мягкие тарифы, поэтому реагируют падением, а политики думают, как и чем отвечать.

Что случилось

Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп в рамках названного им "дня освобождения Америки" объявил о введении невиданных с начала прошлого века пошлин на импорт товаров в Штаты.

В 50-минутном выступлении под лозунгом Make America Wealthy Again ("Сделаем Америку богатой снова") он много говорил, как другие страны десятилетиями "грабили" и "разворовывали" США, о восстановлении промышленности Штатов и будущем "золотом веке Америки", а также об "ужасном" дисбалансе в некоторых секторах торговли.

Как и опасались мировые рынки, на этот раз под пошлины попали не несколько стран, как было месяц назад, а весь мир. Вместе с Евросоюзом полный перечень стран и территорий, которых коснулись так называемые "зеркальные" таможенные тарифы, содержит более 180 строк.

В таблицах, которые демонстрировал Трамп, напротив каждой страны или территории указаны два процентных значения. Первое - оценка Белым домом тарифов против американского импорта, включая "валютные манипуляции и торговые барьеры", второе - уже упомянутый "зеркальный" тариф. Он, как убеждают в Белом доме, "дисконтированный" - в большинстве случаев на 50%. Размер пошлины при этом рассчитывался в процентах от таможенной стоимости товара.

Трамп своим указом, среди прочего, ввел пошлины в 34% против Китая, 20% - против Евросоюза, 24% - против Японии и 26% - против Индии. "Минимальный базовый тариф" составит 10%. Общая пошлина вступит в силу 5 апреля, а повышенные - 9 апреля.

Чтобы ввести пошлины своими указами в обход Конгресса, Трамп расширил трактовку угроз нацбезопасности и включил в их перечень торговый дефицит США. На этом основании он объявил чрезвычайное положение, которое наделяет его властью вводить тарифы, не оглядываясь на законодателей.

Отдельно президент США подтвердил планы по 25% пошлинам на все импортируемые автомобили, а также удивил многих спецпошлинами в 25% на компьютеры. Последнее решение может стоить американскому техногиганту Apple миллиарды долларов убытков. Дело в том, что iPhone, iPad и Apple Watch составляют три четверти из почти 400 млрд долл годовой выручки компании, а большая часть этой продукции производится за пределами Штатов.

В Китае сейчас собирают примерно 90% всех iPhone, а новые пошлины увеличат ежегодные расходы Apple на 8,5 млрд долл. Поэтому гигант будет вынужден либо терять прибыль, либо повышать цены. За день капитализация Apple упала на 250 млрд долл.

Как определяли размер пошлин

Администрация Трампа использовала необычную формулу для определения размера пошлин. Как пояснили в Белом доме, озвученные "зеркальные" тарифы - это 50% от результата деления объема торгового дефицита США с конкретной страной на объем импорта из этой же страны.

Например, Китай в 2024 году поставил в Штаты товаров на 295,4 млрд долл. больше, чем ввоз в обратном направлении. Весь китайский импорт в Америку достиг 438,9 млрд долл. Разделить 295,4 на 438,9 - и получится значение тарифов Китая, якобы действующих в отношении США, в 67% (на самом деле, по оценке экспертов Института мировой экономики Петерсона, это значение в прошлом месяце составило всего 23%). Далее поделить еще раз на два - и получается "зеркальная" пошлина в 34%.

Администрация Трампа заявила, что ставки рассчитаны с учетом как тарифов, так и "нетарифных барьеров", включая налоги. Эта формула существенно отличается от той, которую Белый дом в феврале обещал использовать. Фактически, цифры не показывают реальные тарифы других стран, а являются результатом манипуляций с показателями торгового дефицита.

Торговый представитель США, по сути, признал эту подмену понятий. В своем заявлении он прямо сказал, что расчет влияния "десятков тысяч тарифных, регулятивных, налоговых и других мер каждой страны был бы сложным, если не невозможным". Поэтому в администрации пошли по самому простому пути - взяли дефицит как основу для всех этих факторов.

Презентация новых пошлин Трампа напоминала шоу с трагическим финалом Getty Images

О неоднозначности таких подсчетов пишет Financial Times, приводя пример Бангладеш. США импортировали оттуда товаров на 8,4 млрд долл, что привело к дефициту торгового баланса с этой страной на 6,2 млрд долл. 6,2 поделить на 8,4 - это 0,738. После этого Белый дом заявляет, что страна "взыскала" 74% "пошлин" против США, "включая валютные манипуляции и торговые барьеры".

В первую очередь Белый дом нацеливается на Китай - это уже третья волна пошлин, которыми облагают Пекин после возвращения Трампа к власти. И каждый раз тарифы не поглощают друг друга, а суммируются. После двух первых этапов торговой войны они достигли 20%. Теперь же добавляются еще 34% - итого китайский импорт теперь обложен 54-процентной пошлиной.

На этом фоне в Пекине призвали США немедленно отменить тарифы и пообещали принять контрмеры.

Как реагируют рынки

Советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро накануне заявил, что пошлины принесут Штатам 600 млрд долл. в год. Администрация считает, что замены рынку США в мире нет, а потому иностранным компаниям в любом случае придется переводить туда производственные мощности, чтобы избавиться от пошлин.

Однако инвесторы, похоже, в такой план не слишком верят - степень их разочарования можно было наблюдать в прямом эфире. Когда Трамп начал выступать вечером 2 апреля и успел заявить лишь о шкале тарифов в 10% для всех партнеров, то рынок поверил, что все ограничится мягким сценарием, - фондовые фьючерсы даже успели ненадолго подрасти.

Но уже совсем скоро стало понятно, что 10% - это минимум, а 60 странам грозят более высокие ставки. Ценные бумаги тут же начали продавать, что повлекло за собой снижение фондовых индексов: фьючерс на S&P 500 в моменте упал на 3%, а на Nasdaq 100 - более чем на 3,5%.

2 апреля 2025 года инвесторы распродавали большинство американских акций, которые входят в индекс Nasdaq finviz.com

Новые пошлины Трампа уже привели к падению цен на нефть и криптовалюты, обвалу доллара до полугодового минимума и движению вниз ключевых фондовых индексов и акций американских компаний. Инвесторы выбирают "безопасные" активы: золото подскочило до новых максимумов.

По оценкам бывшего главы Минфина США и бывшего президента Гарвардского университета Лоуренса Саммерса, после выступления Трампа стоимость всех американских акций упала минимум на 2-3% или примерно на 1,5 трлн долл. А учитывая то, что большинство потерь для корпораций было заложено в ожидания рынка до 2 апреля, реальные потери составляют около 4 трлн долл.

При этом паника на биржах, вызванная таможенной войной Трампа, пока больше навредила именно американским активам. Фьючерсы на индексы США упали более чем на 4%, тогда как европейский Stoxx Europe 600 к полудню снизился лишь на 1,3%. Евро вырос по отношению к доллару на 1,3%, а японская иена - на 1,5%.

Ожидаемые последствия

Трамп считает, что и враги, и союзники США наживаются на Америке, если продают ей больше товаров, чем покупают у нее. Он убежден, что радикальные пошлины ограничат такой импорт и поддержат американского производителя, а доход наполнит казну и позволит снизить налоги, чтобы подтолкнуть экономический рост.

Экономисты же говорят: это - архаичный подход к экономике торговли, который доказал свою несостоятельность еще во время Великой депрессии 1930-х годов. Они указывают на то, что Америка торгует не только товарами, но и услугами, особенно цифровыми, и здесь баланс часто в ее пользу, поэтому все честно.

Более того, пошлины - это налог на потребление импортных товаров. Заплатят его американцы, в результате чего вырастут цены, экономика притормозит, а жить станет труднее.

Еще один вопрос - смогут ли Штаты быстро заместить импорт. Старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Юрий Гайдай считает, что нет. "По многим позициям американского импорта замещение невозможно или будет очень оттянуто во времени. Например, половина запчастей для американских автопроизводителей импортируется.

Видел оценки, что перенос производства даже 10% этих запчастей в США займет три года и потребует более 100 миллиардов долларов инвестиций. И это лишь маленькая доля автозапчастей. Многие товары для потребительского рынка США резко подорожают и спрос на них существенно упадет. Многие товары американского экспорта могут потерять конкурентоспособность", - заявил он.

Трамп пообещал, что американский бюджет пополнят "триллионы и триллионы" долларов сборов от пошлин. Но первые оценки аналитиков Capital Economics свидетельствуют, что даже при ожидаемом падении объемов импорта дополнительные доходы США от сбора новых пошлин составят всего около 700 млрд долл. в год, что эквивалентно 2,3% ВВП страны. А сборы в казну, как показал первый срок Трампа, почти целиком идут на субсидии местным фермерам и промышленникам, пострадавшим от новых тарифов.

По подсчетам Bloomberg Economics за несколько дней до выступления Трампа, максимально полный анализ всех его претензий к торговым партнерам показывал, что средняя импортная пошлина должна была бы увеличиться на 28 процентных пунктов. В итоге все, по предварительным оценкам, ограничилось 20 пунктами, что близко к максимально негативному сценарию.

Эффектом от такого роста аналитики ожидают падение ВВП США на 4% и дополнительные 2,5% инфляции в течение ближайших двух-трех лет. По масштабу такие последствия они сравнили с влиянием на американскую экономику мирового кризиса 2008 года.

Саммерс же прогнозирует, что тарифная политика Трампа может привести к экономическим потерям до 30 трлн долл, или 300 тыс долл на американскую семью из четырех человек. Французские виноделы уже подсчитали, что из-за американских пошлин их годовая выручка уменьшится на 800 млн евро.

Эксперт по международной торговле из британского исследовательского центра ECIPE Дэвид Хениг считает, что в этих тарифах нет никакой экономической логики. "Пошлины вводятся только потому, что они нравятся Трампу. Есть масса заявленных причин, от поддержки промышленности США и сокращения торгового дефицита, до повышения доходов бюджета. Ни одна из них не является убедительной", - написал Хениг.

Почему в списке нет России

Многих удивило, что в списке Белого дома отсутствуют некоторые ключевые внешнеполитические оппоненты США - КНДР, Куба, РФ и Беларусь. В то же время в указе Трампа не говорится о том, что для России или какой-либо другой страны будут исключения и на них не будет распространяться базовый таможенный тариф в 10%.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт и министр финансов США Скотт Бессент впоследствии объяснили, что эти страны уже и так ограничены в возможности торговать со Штатами из-за наложенных на них санкций.

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Однако, по подсчетам Le Monde, на самом деле Штаты продолжают торговать с Россией - за прошлый год торговый баланс достиг около 3,5 млрд долл., что превышает обороты с Маврикием и Брунеем, которые попали под новые пошлины.

По расчетам Les Décodeurs на основе методологии Офиса торгового представителя США и официальных данных об объемах импорта в долларах, если бы против РФ ввели новые тарифы, то их ставка составила бы 42%, а для Беларуси - 24%.

Пошлины против пингвинов и тюленей

Эффект для своих экономик от глобальной тарифной войны анализируют чиновники и стран-партнеров, и конкурентов США - и думают над тем, как отвечать Штатам. Кто не ответит точно - так это пингвины. Дело в том, что пошлины (10%) распространяются и на необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в Индийском океане.

Эти острова не являются государствами и принадлежат Австралии, против которой также введены пошлины в размере 10%. В 1997 году Херд и Макдональд были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - эта территория населена тюленями, пингвинами и другими птицами. В Белом доме заявили, что пошлины в отношении островов были введены из-за того, что они являются частью австралийской территории.

Херд и Макдональд считаются одними из самых отдаленных мест на планете - добраться туда можно только после двухнедельного морского путешествия из Перта. Люди не посещали эти острова почти десять лет.

Тем не менее, если верить данным Всемирного банка, кто-то из этих территорий смог наладить торговлю с США: в 2022 году Штаты импортировали оттуда продукцию на 1,4 млн долл. Почти вся она значится как "машины и электрооборудование". Подробности этого импорта неизвестны.

Еще один казус - с островом Норфолк, который также является частью австралийской территории. Норфолк с населением 2 188 человек США обложили тарифом в 29%. The Guardian отмечает, что в 2023 году остров экспортировал в Америку товаров на 655 тыс долл. причем основу составляла кожаная обувь.

Однако администратор Норфолка Джордж Плант отрицает эти данные. "Нет никаких данных об экспорте с острова Норфолк в Соединенные Штаты, и нет никаких тарифов или известных нетарифных торговых барьеров на товары, поступающие на остров Норфолк", - пояснил он.

Как повлияют на Украину

В отношении Украины введена "базовая" таможенная ставка в 10% - по словам первого вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко, это "сложно, но не критично".

По ее данным, экспорт Украины в США в прошлом году достиг 874 млн долл., из которых 363 млн долл. - пришлись на чугун, а 112 млн долл - на трубы. Наша страна экспортирует в Штаты более 600 различных категорий товаров, из них 65 видов продукции - на сумму более 1 млн долл. Импортируем же американских товаров на 3,4 млрд долл., добавила Свириденко.

"Наши пошлины на американские товары достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%. Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия - американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", - заявила она.

Директор ЦЭС Глеб Вышлинский считает, что наиболее ощутимым влиянием торговой войны Трампа против мира для Украины "станет то, что мир в ней погрязнет на ближайшие годы". Также торговая война, по его словам, "отъест" внимание ЕС и других наших партнеров.

"Поэтому ожидания магического разруливания нашей войны я бы снизил после вчерашнего почти до нуля", - сказал Вышлинский.