В Visa сообщили, планируют ли возвращаться на российский рынок

Платежная система Visa, которая вышла с российского рынка в марте 2022 года, пока не принимала решений о возобновлении работы в России.

Об этом в интервью ЭП сообщила региональный менеджер Visa в Украине Татьяна Черная.

"Позиция Visa с 2022 года принципиальная и неизменная: мы осудили агрессию, полностью вышли из российского бизнеса. Это решение неизменно и таким остается. Visa выполняет абсолютно все санкции, введенные в нашей сфере деятельности, включая те, которые введены непосредственно против России", - сообщила она.

На вопрос журналиста о том, при каких условиях компания готова возобновить свою работу на российском рынке, она процитировала слова CEO компании Райана Макинерни: "слишком рано говорить".

"Наши планы такие, как они есть. Принципиальная позиция - не работать со страной-агрессором - неизменна", - сказала Черная.

Она добавила, что верит в здравый смысл Visa и что все решения по возобновлению работы в России, будут происходить в рамках правового поля.

В то же время Черная не смогла ответить, готова ли ее компания сократить свою деятельность в Украине в случае дальнейшего ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном.

"Если это произойдет, то мы с вами встретимся и поделимся теми новостями, которые у нас будут по состоянию на этот момент", - добавила Черная.

Несмотря на официальный выход с российского рынка, банки страны-агрессора продолжали обслуживать клиентов с картами Visa и Mastercard. Черная пояснила, что речь идет о старых картах, выданных ранее. Однако эти российские карты Visa не принимаются в любой другой стране кроме самой России. Так же в России нельзя рассчитаться картами Visa и Mastercard, выпущенными в других странах мира.

Отметим, что Visa и Mastercard приняли решение выйти с российского рынка в марте 2022 года.

В конце 2024 года сообщалось, что у ряда российских банков закончатся сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с платежами.