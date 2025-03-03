Завершение "Зимней еПоддержки": сколько украинцев взяли "тысячу Зеленского" и на что тратили

Прием заявок на выплаты по программе "Зимняя еПоддержка" завершился. 14,4 млн граждан воспользовались возможностью получить 1000 гривен помощи.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что 12 млн украинцев получили помощь через "Дію", 577 тыс. - через банки-партнеры, 130 тыс. - через "Укрпочту".

1,7 млн пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей прифронтовых территорий получили средства через "Укрпочту" по спискам Минсоцполитики.

Чаще всего полученные средства тратили на:

- Коммунальные услуги - 4,9 млрд грн (57% от всех расходов),

- Телекоммуникации, в частности, мобильная связь - 1,9 млрд грн,

- Заведения питания - 443 млн грн,

- Лекарства - 237 млн грн,

- Компьютерные сети и информационные услуги - 234 млн грн,

- Благотворительность, в частности донаты на ВСУ - 202 млн грн,

- Книги и другая печатная продукция - 178 млн грн,

- Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт - 120 млн грн,

- Театры и кинотеатры - 80 млн грн,

- Почтовые услуги - 61 млн грн.

Расходы охватывают программу "Зимняя еПоддержка" с 10 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Общая сумма средств, потраченных украинцами за этот период, составляет 8,6 млрд гривен из полученных 10,05 млрд по заявкам в "Дії" и через банки-партнеры.

"Выплаты еще продолжаются. Все заявки, поданные до конца суток 28 февраля, будут обработаны. Использовать средства можно до конца 2025 года", - отметила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Напомним:

10 декабря 2024 года украинцы начали получать 1 000 грн на карту Национального кэшбэка по программе "Зимней еПоддержки".