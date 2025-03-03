Украина существенно увеличила импорт электроэнергии: какие страны поставляли больше всего

В феврале 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%, по сравнению с январем 2025 - до 244 тыс. МВт-ч.

Об этом сообщает профильное издание ExPro.

Больше всего электроэнергии было импортировано из Венгрии, 35% от общего объема, и из Словакии, 30%.

Меньше всего электроэнергии поставили из Молдовы (часть объемов - возможно реимпорт из Румынии). За месяц импорт из Венгрии вырос на 77%. По сравнению с февралем 2024 года импорт электроэнергии вырос в 2,9 раз.

В то же время, уровень использования зарезервированного сечения используется лишь на 30-50%, в зависимости от суток.

Напомним:

В январе 2025 года Украина сократила импорт электроэнергии на 56%, по сравнению с декабрем 2024 - до почти 189 тыс. МВт-ч.