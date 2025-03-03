Голос, потерявший силу: как Skype изменил мир и почему исчез

Почему Skype потерял популярность и какой след оставил в мире технологий? История взлета и падения одного из самых известных файлообменников 2000-х и 2010-х годов.

В конце февраля 2025 года компания Microsoft объявила о прекращении работы Skype. Для молодого поколения эта новость вряд ли стала сенсацией, ведь сервис уже несколько лет терял популярность, а слухи о его возможном закрытии появлялись регулярно.

Однако в начале 2000-х Skype произвел настоящую революцию в интернет-общении. Он не просто стал удобным инструментом для звонков, а сформировал представление о том, как мы сегодня общаемся, переписываемся и решаем рабочие вопросы, не выходя из дома.

То, что для нас сегодня кажется привычным - видеозвонки, мгновенные сообщения, онлайн-встречи - зародилось еще 22 года назад благодаря двум менеджерам и трем программистам. В 2013 году сервис имел более 700 миллионов пользователей, а уже 5 мая 2025 года он навсегда исчезнет из цифрового ландшафта.

Начало новой эпохи и хитрость основателей

Судьба свела создателей Skype задолго до его основания. В 2000 году международная телекоммуникационная компания Tele2 решила запустить информационно-развлекательный портал Everyday. Возглавили проект швед Никлас Зеннстром и датчанин Янус Фриис. Из-за сложностей в разработке команду пришлось расширять. На обычное объявление в газете откликнулись три эстонских программиста: Яан Таллинн, Ахти Хайнле и Приит Касесалу.

Новая команда запустила Everyday, но финансового успеха портал не принес. Проект закрыли, а Фриис и Зеннстрем начали самостоятельно искать новое перспективное направление и заинтересовались популярным в то время файлообменником Napster. Вместе с эстонскими разработчиками предприниматели решили создать его улучшенный аналог, сделав акцент на музыке.

Новый сервис для обмена файлами назвали Kazaa. Он позволял пользователям передавать файлы непосредственно между компьютерами по технологии peer-to-peer (P2P), без использования промежуточных серверов. Сервис быстро стал популярным, из-за чего и возникли новые проблемы.

В отличие от своего конкурента Kazaa должен был передавать только легальный контент. Его создатели верили, что смогут договориться с представителями музыкальной и киноиндустрии, но этого не произошло. Медиакомпании просто завалили молодых разработчиков судебными исками, обвиняя сервис в содействии пиратству.

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Это заставило Фрииса и Зеннстрема снова искать новую сферу для старта. Сначала коллеги рассматривали идею сервиса для раздачи Wi-Fi, но постепенно пришли к концепции интернет-телефонии.

Идея нового продукта возникла летом 2002 года, а уже следующей весной первую версию программы Skype смогли протестировать 20 пользователей. Система работала по тому же принципу peer-to-peer, что и Kazaa, только вместо обмена музыкой и фильмами передавала голосовые сообщения.

Никлас Зеннстром (слева), исполнительный директор Skype Technologies Фото: Getty Images

В августе 2003 года мир впервые увидел Skype. "Мы запускаем Skype как телекоммуникационную компанию будущего", - самоуверенно заявил Зеннстром во время презентации сервиса. Фриис добавил: "Мы надеемся, что когда-то люди будут говорить не "Я тебе позвоню", а "Я тебе скайпну". Эти амбициозные слова подтверждались не менее впечатляющими темпами роста.

За первый день программу скачали более 10 тысяч раз, а через несколько месяцев их было уже миллион. Секрет быстрой популярности крылся в ее одновременной простоте и революционности.

Раньше международные звонки стоили дорого, но Skype изменил правила игры: сервис позволил общаться из любой точки мира бесплатно благодаря технологии VoIP (Voice over IP). Кроме того, в отличие от других VoIP-сервисов того времени, которые требовали сложных настроек, Skype имел интуитивно понятный интерфейс. Пользователю нужно было лишь установить программу, добавить контакты и начать звонить.

Благодаря стремительному росту стартап привлек около 20 млн долларов инвестиций. Однако, несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, команда решила постепенно монетизировать продукт, но сделала это достаточно разумно.

Вместо того, чтобы ввести оплату за все звонки, Skype сделал платными только вызовы с компьютера на телефонные номера и наоборот. Так компания смогла сохранить старых пользователей и привлечь новых, которые были готовы платить. Тем более, что тарифы все равно оставались значительно ниже, чем у традиционных телеком-компаний. К 2005 году такая стратегия принесла Skype около 70 миллионов пользователей и квартальную прибыль в 35 млн долл.

В этот момент на горизонте появилась eBay, которая решила купить сервис. Несмотря на то, что у компании не было четкой стратегии интеграции стартапа в бизнес-модель eBay, она все же закрыла сделку, купив Skype за 2,6 млрд долларов.

Следующие годы для сервиса онлайн звонков были успешными: к 2006 году выручка Skype достигла 195 млн долларов, а в 2007-м - 381 млн долларов. Количество пользователей за четыре года выросло до 400 миллионов.

Однако внутри компании начались проблемы: разрушилась стартап-культура, управление стало хаотичным, а качество продукта ухудшилось. В 2009 году eBay решил продать компанию.

Тогда же выяснилось, что ключевые патенты на технологию были не у eBay, а остались в руках основателей Януса Фрииса и Никласа Зеннстрема. Право на них они сохранили через свою компанию Joltid.

Эти патенты были критически важными, ведь касались P2P-архитектуры, на которой работал Skype. Без них новые владельцы не могли законно использовать основную технологию сервиса. Ситуация грозила сорвать сделку, но в итоге стороны достигли компромисса: Фриис и Зеннстрем вернулись в совет директоров и получили 14% акций Skype.

Генеральный директор Microsoft Стив Балмер (слева) пожимает руку генеральному директору Skype Тони Бейтсу во время пресс-конференция 10 мая 2011 года в Сан-Франциско Фото: Getty Images

В 2011 году Microsoft купил Skype за 8,5 млрд долларов, что стало самым дорогим приобретением корпорации на тот момент. Microsoft планировал интегрировать файлообменник в Windows и другие свои продукты.

В Microsoft Skype пришел как лидер рынка с более 860 млн долларов дохода и около 15% доли всех международных звонков. Количество зарегистрированных пользователей достигло 700 миллионов.

С 2010 года Skype начал активно выходить на мобильные устройства - сначала с голосовыми звонками, а в 2011 году добавилась поддержка видеосвязи. Позже сервис стал доступен на Linux, игровых приставках и Smart TV.

Однако за 15 лет Microsoft так и не смог значительно расширить возможности Skype или закрепить его доминирование. Сервис постепенно терял позиции, уступая место новым конкурентам в сфере коммуникаций.

Как Skype создал нишу, которая его уничтожила

В свое время Skype произвел революцию в том, как люди общаются на расстоянии. До его появления голосовые и видеозвонки через интернет были дорогими, сложными или просто непопулярными. Но Skype сделал их массовыми, доступными и удобными для всех.

Основатели сервиса воплотили в жизнь идеи фантастов и футурологов о будущем, где расстояние больше не помеха. Люди могли бесплатно звонить родным, друзьям или коллегам из любой точки мира. Это сделало сервис популярным для максимально широкой аудитории: от эмигрантов до фрилансеров и работников международных компаний.

Skype не просто позволил видеть собеседника - он положил начало культуре видеосвязи. Сегодня это кажется привычным, но именно Skype первым научил людей, что звонить можно не только голосом, но и "вживую". В нем компании проводили онлайн-встречи, а репетиторы и студенты открыли для себя дистанционное обучение.

Кроме того, компания стала одной из первых, кто представил возможности обмена мгновенными сообщениями, позволяя пользователям общаться в чате в режиме реального времени.

В технологическом мире есть показатель настоящего успеха - когда название компании становится глаголом. Сегодня мы говорим "загуглить", имея в виду поиск информации в интернете. В свое время Skype тоже стал частью повседневной речи. В 2000-х это было настоящим трендом.

Популярность Skype открыла новую нишу в сфере коммуникаций, которой заинтересовались технологические гиганты. Первый тревожный звоночек для сервиса прозвучал с бумом мобильных мессенджеров. Apple интегрировала iMessage и FaceTime в свои устройства, WhatsApp после покупки Facebook в 2014 году добавил функцию звонков, а Viber и Telegram стремительно набирали популярность.

В итоге Microsoft совершила несколько ключевых ошибок, из-за которых Skype постепенно потерял свои позиции. Прежде всего сервис опоздал с адаптацией к мобильной эре. Все говорило об изменении стиля общения. Люди все больше общаются текстом, голосовыми сообщениями или короткими видеозвонками. Зато Skype оставался ориентированным на компьютеры.

Еще одна ошибка - неудачная стратегия обновления. Microsoft изменила дизайн программы, добавила лишние функции, что сделало ее менее интуитивной. Кроме того, компания сосредоточилась не на конкурентоспособности, а на интеграции Skype в свою экосистему, что не дало ожидаемых результатов. В 2016 году компания запустила Teams - корпоративный мессенджер, который должен был конкурировать со Slack.

Ну и на самый конец - недостаточная гибкость во время пандемии Covid-19. Когда спрос на видеосвязь резко вырос, Skype имел все шансы стать основным сервисом для общения, но Microsoft сделала ставку на развитие Teams для бизнеса, правительств и школ. Инвестиции окупились: в 2023 году Teams имел более 320 миллионов пользователей, тогда как Skype продолжал терять популярность.

Уже через два года компания примет решение закрыть Skype в мае 2025 года. По словам президента Microsoft 365 Джеффа Тепера, пользователи до 5 мая смогут перенести всю свою историю сообщений и контактов на другие сервисы, или же перейти на Teams.

Как Skype изменил одну страну

В истории Skype есть особенность: ее часто называют эстонской компанией, хотя штаб-квартира находится в Люксембурге, а самые известные основатели - швед и датчанин. Несмотря на это, сами эстонцы в шутку говорят, что в их стране есть неписаное правило - при каждой возможности напоминать миру, что Skype - это Эстония.

Причина проста: программное обеспечение для Skype разрабатывали именно эстонские инженеры, и первые шаги по созданию продукта команда делала в Эстонии. В то время правительство страны активно инвестировало в образование и технологии, понимая, что небольшое государство не сможет конкурировать с западными соседями в тяжелой промышленности или сельском хозяйстве.

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Успех Skype показал, что даже маленькая бывшая советская республика способна создавать мировые технологические продукты. Это привлекло внимание инвесторов к Эстонии, а местным предпринимателям дало уверенность, что можно строить глобальные компании, не выезжая из страны. Малый внутренний рынок только стимулировал стартапы сразу ориентироваться на мировые рынки.

В Таллинне, Эстония, курсировал специальный трамвай Skype, на котором пассажиры могли ездить бесплатно Фото: Викимедиа

Кроме того, Skype не только вдохновил, но и обогатил многих людей. Так называемая "Skype-мафия" - это бывшие сотрудники компании, которые после ее продажи eBay получили капитал для инвестиций в новые стартапы.

Один из таких, Таавет Хинрикус, вместе с Кристо Кяерманном в 2011 году основал TransferWise (с 2021 года - Wise), сервис для международных денежных переводов. Через три года стартап получил 58 млн долларов инвестиций от фонда Andreessen Horowitz, а Sequoia Capital оценила его в 1 миллиард долларов, сделав третьим "единорогом" Эстонии.

Благодаря Skype в Эстонии появилось десятки предпринимателей, которые создавали новые компании и поддерживали молодые таланты. За последние четыре года страна родила еще пять "единорогов" - стартапов с оценкой более 1 миллиарда долларов.

Сегодня Эстония - крупнейший стартап-хаб Центральной и Восточной Европы, с 1400 стартапами и привлеченными 36,3 миллиарда евро инвестиций. Для страны, население которой втрое меньше, чем в Киеве, это настоящий прорыв. И значительная часть этого успеха началась именно со Skype.