"Киевстар" повышает тарифы

Крупнейший мобильный оператор "Киевстар" в среднем на 25% повышает плату за услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевстара" в ответе на запрос "Интерфакс-Украина".

"Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит еще часть тарифов подписки. В среднем цена изменится на 25% к стоимости тарифа", - сообщили в пресс-службе "Киевстара".

<Абоненты получат больше преимуществ и услуг в тарифе: дополнительные минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключать дополнительные безлимитные сервисы, подчеркнули в пресс-службе.

Тарифы на некоторые пакеты услуг уже изменились. При этом закрыт ряд других тарифных планов.

В последний раз перед нынешним повышением "Киевстар" повышал тарифы для части абонентов в апреле-мае 2024 года. Впрочем, некоторые тарифные планы не менялись более года, а для ряда других изменений не было с начала полномасштабного вторжения РФ, уточнили в компании.

<В пресс-службе пояснили, что на решение об изменении стоимости услуг повлиял рост объемов потребления, экономическая ситуация и затраты на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии.

Напомним:

<Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение, в соответствии с которым операторы мобильной связи должны обеспечить доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов отсутствия электроснабжения.

"Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell выпустили совместное заявление, в котором проинформировали своих пользователей о том, что обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время отключений крайне сложно.

Шевченковский районный суд Киева снял арест с 47% корпоративных прав компании "Киевстар", которая входит в состав международной группы Veon.