Шмыгаль о 20 тысячах зарплаты для бронирования: Это действительно принцип "воюй или работай"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что необходимость среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной (20 тыс грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа "воюй или работай".

Об этом сказал Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, отвечая на вопрос о региональном дисбалансе в критериях бронирования по заработным платам, передает "Интерфакс-Украина".

"Это действительно принцип "воюй или работай" (наличие среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной для бронирования - ред). Либо компания работает и наполняет бюджет, платя соответствующий уровень зарплат и выходя из тени, либо такие компании принимают определенные меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и соответствовал среднеотраслевому", - рассказал Шмыгаль.

Напомним:

Кабмин в конце ноября изменил порядок бронирования военнообязанных, также критерии и процедуру определения критически важных предприятий, ввел механизм бронирования через "Дію".

Изменения предусматривают необходимость подтверждения критичности всеми предприятиями, которые имеют на сегодня этот статус, до 28 февраля 2025 года для сохранения забронированными их работников.

Предприятия теперь должны иметь среднюю зарплату от 2,5 минимальной (ныне - 20 тыс. грн в месяц) в течение последнего квартала, и их работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату хотя бы месяц в этом квартале.

98% повесток в первую очередь получают те военнообязанные, кто официально не работает и вообще не платит налоги с дохода.