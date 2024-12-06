Покупателем Белгород-Днестровского порта оказался экс-нардеп Продивус: сделку могут отменить

Компания "Топ-Оффер", которая выиграла аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта в Одесской области, уплатила за него 108 млн грн. В то же время, соглашение о приватизации дополнительно проверяют и могут отменить.

Об этом пишут издания LIGA.net и Форбс Украина.

На момент аукциона владельцем Топ-Оффер был указан Евгений Богуславский, но в конце ноября у компании сменился бенефициарный собственник. Им стал бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов, бывший президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

Деньги были внесены в последний отведенный день - 5 декабря. "Средства внесли в последний момент", - сообщил пресс-секретарь ФГИУ Максим Равчак.

Крайний срок для подписания договора приватизации - 12 декабря. Пока что фонд проводит проверку субъекта приватизации и происхождения денег.

Напомним:

Фонд государственного имущества Украины 8 ноября провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса "Белгород-Днестровский морской торговый порт".

В торгах принял участие один участник -ООО "Топ-Оффер", которое предложило за лот 90 млн грн. А с учетом НДС предприятие должно уплатить 108 млн грн. Стартовой была цена в 89 млн грн.