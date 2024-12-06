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Расходы Украины уже превысили годовой план

Артур Крыжный — 6 декабря, 12:21
Расходы Украины уже превысили годовой план
Getty Images

Расходы государственного бюджета за 11 месяцев 2024 года составили 3775 млрд грн, что больше, чем было предусмотрено на этот год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет Forbes.

Законом о государственном бюджете на 2024 год (с учетом внесенных осенью изменений) предусмотрен годовой объем расходов в объеме 3737 млрд грн.

Доходы госбюджета за 11 месяцев составили 2650 млрд грн, что также значительно превышает годовой план (1911,5 млрд грн).

Одна из ключевых причин перевыполнения доходов: зачисление части международной помощи в качестве грантов. По итогам 11 месяцев объем таких поступлений превысил 300 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета по итогам 11 месяцев составил 1,1 трлн грн (годовой лимит 1,85 трлн грн).

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