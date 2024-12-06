Расходы Украины уже превысили годовой план

Расходы государственного бюджета за 11 месяцев 2024 года составили 3775 млрд грн, что больше, чем было предусмотрено на этот год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет Forbes.

Законом о государственном бюджете на 2024 год (с учетом внесенных осенью изменений) предусмотрен годовой объем расходов в объеме 3737 млрд грн.

Доходы госбюджета за 11 месяцев составили 2650 млрд грн, что также значительно превышает годовой план (1911,5 млрд грн).

Одна из ключевых причин перевыполнения доходов: зачисление части международной помощи в качестве грантов. По итогам 11 месяцев объем таких поступлений превысил 300 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета по итогам 11 месяцев составил 1,1 трлн грн (годовой лимит 1,85 трлн грн).