Новости 27 ноября: обвал акций "Газпрома", подорожание сигарет, повышение налогов

О повышении налогов. Законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в Налоговый кодекс будут подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским уже в ближайшие дни и вступят в силу 1 декабря.

О цене на папиросы. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал в целом правительственный законопроект по увеличению акциза на табачные изделия.

О падении рубля. Российский рубль снизился более чем на 24% с начала августа, когда началось его падение, и может продолжить ослабевать.

Об акциях "Газпрома". Рубль, слабеющий, почти обрушил акции "Газпрома" до стоимости в $1 за бумагу.

О Подольском мосте. С 1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр.

Об отключении света. В четверг 28 ноября графики отключения света для бытовых потребителей будут применять с 7:00 до 20:00.

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