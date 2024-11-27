Акции "Газпрома" упали почти до $1 на фоне обесценивания рубля

Слабеющий рубль почти обвалил акции "Газпрома" до стоимости в $1 за бумагу.

Об этом пишет Investing.com.

В рублевом выражении акции газового гиганта РФ постепенно приближаются к историческим минимумам на фоне всеобщего падения рынка России, свидетельствуют данные торгов.

При этом на пике одна акция компании стоила в восемь раз дороже – $8,5.

Напомним:

Российский газовый монополист "Газпром" в своих внутренних планах на 2025 год исходит из предположения, что транзит газа в Европу через Украину больше не будет осуществляться после 31 декабря 2024 года.

По состоянию на 27 ноября курс рубля по отношению к доллару составляет около 109 рублей.