Сигареты на 40 гривен дороже: Комитет ВР поддержал повышение акциза на табак

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал в целом правительственный законопроект по увеличению акциза на табачные изделия.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Железняк отметил, что законопроект №11090 предусматривает установление постепенного роста ставок акцизного налога на табачные изделия в соответствии с минимальным уровнем, определенным Директивой ЕС.

Да, акциз на сигареты будет привязан к евро, а не к гривне. Как следствие, с нового года стоимость сигарет вырастет в среднем на 40 гривен.

По его словам, реализация закона позволит дополнительно привлечь в бюджет около 20 млрд. грн. в 2025 году.

Согласно документу, в 2025 году акциз на сигареты вырастет на 35,4%, в 2026 году – на 17%, в 2027 году – на 8,8%, а в 2028 году – на 8,2%. Минимальный акциз в евро за тысячу штук составит 78 евро в 2025 году с постепенным повышением до 90 евро в 2028 году.

Для табака и его заменителей (ТВЭН) запланирован рост акциза на 22,2% в 2025 году, на 11,9% в 2026 году, на 4,2% в 2027 году и на 4,6% в 2028 году.

Напомним:

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект #11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине (AmCham) и Ассоциация производителей табачных изделий "Укртабак" обратились к Верховной Раде с просьбой поддержать во втором чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия в версии Кабинета министров.